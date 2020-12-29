KSBÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, İstiklal Mahallesi'ndeki merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, sağlığın insan hayatının en vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi.

Yaşanan süreçte sağlığın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirten Çelik, "Ülkemizde sağlık altyapısı ve çalışanlarımızın nitelikli olması bu süreci atlatmamıza olağanüstü destek verdi. Kütahya çok kıymetli bir sağlık tesisi kazanıyor. Kentteki sağlık alanındaki alt yapısına KSBÜ büyük katkı sağlıyor. Kütahya'dan artık il dışına sevk oranımız çok düştü. Ama il dışından sevk alan bir il olmuş." dedi.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu da üniversite yerleşkesinde bulunan 12 ünitelik ilk uygulama merkezinin yetersiz kalmasından dolayı bir çalışma içine girdiklerini aktardı.

2018 yılında toplam 12 doktor bulunan merkezde atama süreci devam edenlerle birlikte 46 doktora ulaştığını anlatan Kavuncu, şunları kaydetti:

"Bir üniversite hastanesinin gerektirdiği donanım, cihaz ve ekipmana sahip olan merkezimizde dental tomografi ve ultrason cihazı gibi ileri görüntüleme yöntemleri, 3 boyutlu yazıcılarla kişiye özel protez yapımı gibi teknolojik imkanlar bulunmaktadır. İmplant uygulamalarının yanı sıra ağız çene diş cerrahisi biriminde bazı kanser türlerinde cerrahi işlemler yapılmakta, gerektiğinde Evliya Çelebi Hastanesinin ameliyathaneleri de kullanılmaktadır."

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de merkezin açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

Konuşmalar ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın yaptığı duanın ardından protokol üyeleri merkezi gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan