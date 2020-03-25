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Trabzon, Rize, Ordu, Güncel

Kronavirüsle mücadele çalışmaları

Trabzon, Ordu ve Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon devam ediyor.

25.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:30
Kronavirüsle mücadele çalışmaları

Trabzon, Ordu ve Rize'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele sürecinde yıkama ve dezenfeksiyona ilk günden itibaren hassasiyetle devam edildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, cadde ve sokakların yıkanması işlemlerini hızlandırdığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekipler program dahilinde yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda şehrin ana arterleri, cadde ve sokakları ile kaldırımlarında köpüklü yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca ilçelerde bulunan hastaneler, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü binaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çevresini de yıkayarak steril hale getirdi."

Açıklamada, çalışmalar kapsamında Beşirli yürüyüş yolunda da her gün mekanik temizleme yapıldığı kaydedildi.

Ordu

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede tüm tedbirleri aldıklarını ve sahada kesintisiz çalıştıklarını vurguladı.

Toplum sağlığının korunması için öncelikle kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, toplu taşıma araçları, şehrin tüm mahalle, cadde, sokak ve kaldırımları başta olmak üzere ortak kullanım alanlarının tamamını steril hale getirdiklerini belirten Tören, açıklamasında vatandaşlara şöyle seslendi:

"Sizler, bizim için çok kıymetlisiniz. Bu süreçte asıl görev size düşüyor. İçerisinde bulunduğumuz bu süreçte bizler sahada tüm önlemleri alırken sizlerin ise evlerinizde kalmanız, sevdikleriniz ve toplum sağlığı için hayati derecede önem arz ediyor. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Yapılan uyarıları dikkate alarak sosyal mesafemizi koruyalım, hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edelim."

Öte yandan, Fatsa ve Gülyalı belediyeleri ekipleri de ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte etti, vatandaşların yoğunlukla kullandığı sokak ve caddeleri köpüklü suyla yıkadı.

Rize

Rize Belediyesi, sahil parkını sosyal aktiviteye kapattı.

Emniyet güçleriyle şehir içi dolmuş ve halk otobüslerinde denetim yapan zabıta ekipleri, sürücüleri uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirdi. Şehir içindeki toplu taşıma araçları ise her sefer sonrasında ayrı ayrı dezenfekte ediliyor.

Güneysu ilçesinde kaldırım ve yolları temizleyen belediye ekipleri, toplu kullanım noktalarını dezenfekte etti, kalabalığı önlemek için park ve bahçeleri şeritlerle kapattı.

Ardeşen Belediyesinden sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Öte yandan, Ardeşen Belediyesince, aile hekimleri ve Kaçkar Devlet Hastanesinde görevli sağlık personeline tatlı ikram edildi.

Belediye Başkanı Avni Kahya, zor günlerde büyük çaba gösteren sağlık çalışanlarının görevlerini fazlasıyla yerine getirdiğini vurgulayarak, "Bizler de sosyal sorumluluk kapsamında sağlık çalışanlarımıza, hem ağızlarını tatlandırmak hem de çalışma motivasyonlarına bir nebze olsun katkıda bulunmak için tatlı ikram ettik." ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanları, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla Ardeşen Belediyesine teşekkür etti.

Kronavirüsle mücadele çalışmaları

Kaynak: AA

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Kronavirüsle mücadele çalışmaları

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