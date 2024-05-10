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BlockFi, İnternet Sitesini Kapatmaya Hazırlanıyor

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Kripto para borç verme şirketi BlockFi, web platformunu kapatma kararı aldı ve bu süreçte kullanıcıların fonlarına erişimini sağlamak için Coinbase ile iş birliği yapacağını duyurdu. İş birliği sayesinde, BlockFi müşterileri, hesaplarını doğruladıktan sonra Coinbase üzerinden kripto para çekebilecekler. Kullanıcılar, 28 Nisan'a kadar mevcut BlockFi platformu üzerinden işlemlerini tamamlayabilecekler.

BlockFi'nin web platformunun kapanışı, kullanıcıların fonlarını yönetme şeklini değiştiriyor. Coinbase ile yapılan yeni iş birliği, müşterilerin kripto paralarını güvenle çekebilmelerini sağlayacak bir kapı açıyor.

BlockFi ve Coinbase'den Sorunsuz Geçiş

Kripto para borç verme şirketi BlockFi, web platformunu bu ay içinde kapatma kararı aldı. Şirket, bu süreçte kullanıcıların fonlarına erişimi kesintisiz sağlamak amacıyla Coinbase ile iş birliği yaptığını duyurdu. İş birliği kapsamında Coinbase, BlockFi müşterilerine hesaplarını doğruladıktan sonra kripto para çekme olanağı sunacak.

BlockFi tarafından yapılan açıklamada, firma web platformunun kapatılmasının ardından, özellikle BlockFi Faiz Hesabı (BIA), Bireysel Kredi ve Özel Müşteri hesaplarına sahip kullanıcılar için Coinbase'in dağıtım partneri olarak seçildiği ifade edildi.

Kullanıcılar, 28 Nisan'a kadar mevcut BlockFi platformu üzerinden işlemlerini tamamlayabilecekti. 10 Mayıs'ta ise doğrulama süreci sona erecek. Bu tarihleri kaçıran müşteriler, Coinbase üzerinden bir hesap oluşturarak ya da mevcut hesapları aracılığıyla fonlarına erişebilecekler. Ancak, bu süreçte varlıklarının hemen nakde çevrilmeyeceğini, yalnızca kripto para çekme imkânı sunulacağını belirtiyor. Doğrulamayı tamamlayamayan ya da süreci geçiren müşterilerin varlıkları ise nakde çevrilip dağıtılacak.

BlockFi'nin iflas yöneticisi, FTX ve Alameda Research ile ilgili 875 milyon dolarlık prensip anlaşmasının ardından gelecekteki ödemeler için de Coinbase platformunu kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

Son olarak BlockFi'nin sıkıntıları 2022 Kasım'ında başlamış, şirket müşteri çekimlerini durdurmuş ve kısa süre sonra iflas koruması talebinde bulunmuştu. 2023 Eylül'ünde ise iflas mahkemesi, şirketin alacaklılarına ödeme yapmasına izin veren bir planı onaylamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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