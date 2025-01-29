Z kuşağının yatırım tercihi şaşırttı

Data Driven Consulting Group tarafından beş ülkede gerçekleştirilen araştırma, 18-29 yaş arasındaki Z kuşağı yetişkinlerinin dijital varlıklara olan ilgisinin diğer yaş gruplarına kıyasla daha yüksek olduğunu gösteriyor. Araştırma kapsamında ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Singapur ve Türkiye'de toplam 6.000 yetişkinin kripto para tercihleri incelendi.

Z Kuşağının Yarısı Kripto Para Yatırımına Sahip

Z kuşağının kripto para adaptasyonu ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Birleşik Krallık'taki Z kuşağının yüzde 53'ü kripto para sahibiyken bu oran genel nüfusta yüzde 32 seviyesinde kalıyor. Singapur'da Z kuşağının yüzde 50'si, genel nüfusun ise yüzde 42'si kripto para sahipliğini tercih ediyor.

Araştırma, Z kuşağının kripto para yatırımlarında daha cesur davrandığını gösteriyor. ABD'deki Z kuşağı yatırımcıların üçte biri, portföylerinin en az yüzde 5'ini kripto paralara ayırmaya hazır olduklarını belirtiyor. Bu oran genel nüfusta yüzde 21 seviyesinde seyrediyor.

Genç yatırımcıların kripto para regülasyonlarına yaklaşımı da dikkat çekiyor. Küresel ölçekte Z kuşağının yüzde 31'i artan devlet düzenlemelerine olumlu yaklaşıyor. Bu oran genel nüfusta yüzde 46 seviyesinde bulunuyor.

Z kuşağı kripto paraları enflasyona karşı bir koruma aracı olarak da değerlendiriyor. Birleşik Krallık özelinde Z kuşağı kripto para sahiplerinin yüzde 42'si bu yatırım aracını enflasyona karşı koruma olarak kullanıyor.