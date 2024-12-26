Yeni SEC yönetiminde kripto para sektörünü neler bekliyor?

SEC'in başkanlık koltuğunda gerçekleşecek değişim, kripto para dünyasını yakından ilgilendiriyor. Kasım ayı sonunda SEC Başkanı Gary Gensler ve Demokrat Komiser Jaime Lizárraga'nın istifasının ardından, Trump'ın SEC başkanlığına getirdiği Paul Atkins'in kripto para yaklaşımı merakla bekleniyor.

Gary Gensler Liderliğindeki SEC Yönetimi Sona Eriyor

Atkins'in SEC komiseri olarak 2002-2008 yılları arasındaki tecrübesi ve 2020'de Digital Chamber'ın danışma kuruluna katılması, kripto para sektörüne olan yakınlığını gösteriyor. Proof of Stake Alliance'ın yönetici direktörü Alison Mangiero, Atkins'in "kripto paraları gerçekten anladığını" belirtti.

Gensler döneminde "yaptırımla düzenleme" yaklaşımıyla eleştirilen SEC'in, Atkins'in başkanlığında daha esnek bir tutum göstereceği tahmin ediliyor. Bu değişim, özellikle spot Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ETF'lerinin onaylanmasının ardından, sektörde yeni fırsatların önünü açabilir.

BakerHostetler hukuk firmasının ortağı ve SEC'nin eski dava danışmanı Teresa Goody Guillén, yeni dönemde SEC'nin kripto firmalara karşı daha az dava açacağını öngörüyor. Guillén, özellikle "yatırımcı kaybının olmadığı dolandırıcılık dışı davaların daha az olacağını" belirtti.

Blockchain Association'ın hükümet ilişkileri direktörü Ron Hammond, SEC'in Kongre'nin boşlukları doldurmasını beklerken parametreleri dahilindeki bazı kural yapma süreçlerini başlatabileceğini söyledi. Hammond bu süreçte her şeyin belirsiz olduğunu da sözlerine ekledi.

DeFi Education Fund'ın CEO'su Miller Whitehouse-Levine, mevcut SEC'in Regulation ATS'yi Trump'ın yemin töreninden önce kabul etmemesi durumunda, bu kuralı ilerletme kararının yine SEC'e kalacağını belirtti. Bu düzenlemenin, merkezi olmayan projelerin alternatif ticaret sistemleri olarak kuruma kayıt olmalarını gerektirebileceği düşünülüyor.