Yatırımcının Bitcoin'e bakışı değişiyor

Grayscale araştırma direktörü Zach Pandl aynı dönemde ters yönde bir ölçüm daha aktardı. Bitcoin'in Nasdaq 100 endeksiyle korelasyonu yüzde 60'ın üzerinden yaklaşık yüzde 33'e geriledi.

Pandl'a göre iki ölçümdeki karşıt hareket, yatırımcıların Bitcoin'i yüksek riskli bir teknoloji yatırımı olarak görmekten uzaklaşıp kıt bir parasal varlık olarak yeniden değerlendirdiğine işaret ediyor olabilir.

Korelasyonun ne ölçtüğünü hatırlatmak gerekiyor. Yüzde 100'lük bir okuma iki varlığın tamamen birlikte hareket ettiğini, sıfır ise aralarında tutarlı bir ilişki bulunmadığını gösterir. Yüzde 50'nin üzerindeki bir değer, ölçüm döneminde orta düzeyde pozitif bir ilişkiye işaret ediyor.

Yükselen korelasyon, iki varlığın son seanslarda daha sık aynı yöne gittiğini anlatıyor. Ölçüm, getirilerinin ya da oynaklıklarının eşitlendiği anlamına gelmiyor. İki varlığın düşüşleri de aynı büyüklükte olmak zorunda değil.

Aradaki yapısal farklar da yerinde duruyor. Altının rezerv varlık ve parasal koruma aracı olarak çok daha uzun bir geçmişi var. Merkez bankaları altını doğrudan tutuyor ve fiyatı Bitcoin'e göre daha sınırlı dalgalanıyor. Bitcoin ise kaldıraca, borsa akışlarına, düzenlemelere ve risk iştahındaki değişimlere açık kalmayı sürdürüyor.

ABD BORCU 18 AĞUSTOS'TA 40 TRİLYON DOLARI AŞTI

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre brüt federal borç 18 Ağustos'ta 40 trilyon doları aşarak yaklaşık 40,05 trilyon dolara ulaştı. Rakam 25 Ağustos itibarıyla 40,10 trilyon dolar civarına çıktı.

Kongre Bütçe Ofisi, 2026 mali yılı için 1,9 trilyon dolarlık federal bütçe açığı öngörüyor. Ofis, mevcut yasalar altında faiz maliyetleri, zorunlu harcamalar ve borçlanma ihtiyacı arttıkça yıllık açıkların genişlemesini bekliyor.

Para biriminin satın alma gücündeki düşüşe dirençli görülen varlıklara yönelme, piyasalarda "değer kaybı işlemi" olarak adlandırılıyor. Altın bu rolü geleneksel olarak üstlenirken Bitcoin'in 21 milyon adetle sınırlanmış arzı dijital bir alternatif yarattı.

Grayscale'e göre kalıcı bütçe açıkları ve yükselen uzun vadeli getiriler, yatırımcıları devlet para sisteminin dışındaki kıt varlıklara yöneltebilir.

Grayscale, artan borcun korelasyon değişimine doğrudan yol açtığını veya Bitcoin'in altını izlemeyi sürdüreceğini iddia etmiyor. Kuruma göre bu yalnızca bir yatırım tezi ve borç büyümesinin Bitcoin'i otomatik olarak yükselteceğini kanıtlamıyor.

Fiyat hareketi de tek bir etkene bağlanamıyor. Bitcoin 17 Ağustos'ta 62 bin 679 dolardan 21 Ağustos'ta yaklaşık 79 bin 500 dolara çıktı ve beş günde yüzde 27 kazandı. Aynı dönemde Hazine geri alım kararı, spot fon talebi, kısa pozisyon tasfiyeleri ve zayıflayan dolar birlikte devredeydi.

GRAYSCALE TEZİNİ ÇÜRÜTECEK SENARYOYU DA YAZDI

Ölçümün penceresi sonucu doğrudan etkiliyor. Aynı korelasyon 30 gün, bir yıl ya da tam bir piyasa döngüsü üzerinden hesaplandığında farklı sonuçlar verebiliyor. Sert bir piyasa olayı kısa vadeli hareketli ölçümü tek başına değiştirebiliyor.

Pandl, mevcut değişimi olası bir rejim değişikliği olarak tanımlıyor. Araştırma direktörü bunu teyit edilmiş bir yapısal kopuş saymıyor. Kalıcı kanıt için Bitcoin'in altınla ilişkisinin daha uzun dönemlerde ve farklı piyasa koşullarında yüksek kalması gerekiyor.

Grayscale'e göre teknoloji hisseleri zayıflarken Bitcoin'in altınla birlikte kazanmayı sürdürmesi bu yorumu destekleyecek.

Tersi senaryo aynı ölçüde net. Geniş çaplı bir riskten kaçış döneminde Bitcoin'in Nasdaq ile birlikte düşmesi, kripto paranın hâlâ öncelikle oynak bir risk varlığı gibi davrandığını gösterecek. Fon akışları, doların gücü, reel getiriler ve türev piyasasındaki konumlanma da bu ilişkiyi etkileyebilir.

Pandl, Bitcoin ve diğer kıt dijital varlıkların "daha elverişli bir rejime giriyor olabileceğini" söylüyor. Araştırma direktörü kesin bir fiyat patikası tarif etmiyor.

Bitcoin'in ağustostaki kazancının bir bölümünü geri vermesi, altınla güçlenen korelasyonun kripto paranın kısa vadeli oynaklığını ortadan kaldırmadığını gösteriyor.

Yayım sırasında Bitcoin 79 bin 172 dolardan işlem görüyor. Kripto para 81 bin 500 dolarla rallinin zirvesini gördükten sonra 2 bin dolardan fazla geriledi.

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