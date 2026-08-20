Uzmanlardan kritik uyarı: 'Bitcoin'deki yükseliş tersine dönebilir'

Bitcoin yayım sırasında 71 bin 893 dolardan işlem gördü. Kırılım, temmuz boyunca ve ağustosun ilk yarısında fiyatı hapseden 64 bin ile 66 bin dolar aralığının aşılmasıyla başladı. Bitcoin önce 65 bin doların altından 70 bin dolara yaklaştı, ardından alıcılar fiyatı 72 bin doların üzerine taşıdı.

Teknik tarafta en kritik gelişme, uzun vadeli eğilim göstergelerinin geride bırakılması oldu. Bitcoin, yaklaşık 69 bin 10 dolar seviyesindeki 200 günlük basit hareketli ortalamayı ve aynı bölgedeki 200 günlük üssel ortalamayı yukarı yönlü kırdı. Fiyat, haziran ayındaki sert düşüşten bu yana bu iki göstergenin altında kalıyordu.

200 GÜNLÜK ORTALAMA İLK DESTEK SINAVI OLDU

Kırılım daha kısa vadeli ortalamaları da geride bıraktı. 20 günlük ortalama 64 bin 595 dolarda bulunuyor. 50 ve 100 günlük ortalamalar ise 64 bin 264 ile 66 bin 211 dolar arasında kümelenmiş durumda. Bu küme, olası bir geri çekilmede geniş bir destek bölgesine dönüşebilir.

Asıl sınav, fiyatın 200 günlük ortalamaların üzerinde kalıp kalamayacağı olacak. Bitcoin bu seviyelerin üzerinde tutunabilirse kırılımın yalnızca türev piyasasından beslenen geçici bir tepki olmadığı yönündeki beklenti güçlenecek. Alıcıların 69 bin ile 70 bin dolar bölgesini desteğe çevirmesi gerekiyor. Aksi halde kırılım, 200 günlük ortalamaların üzerinde kısa süreli bir sapma olarak kalabilir.

Yukarı yönde ise ilk teknik eşik 72 bin 500 dolar olarak öne çıkıyor. 72 bin 500 doların üzerinde kalıcı bir kapanış, 74 bin dolar bölgesini gündeme getirecek. Onun ardından 78 bin ile 80 bin dolar arasındaki geniş arz bölgesi devreye giriyor. Piyasa, haziran ayındaki satış dalgasından önce bu seviyelerde işlem görüyordu.

GÖRELİ GÜÇ ENDEKSİ 78,7 İLE AŞIRI ALIM BÖLGESİNDE

Kısa vadeli tablo alıcıların lehine görünüyor. Dört saatlik grafikte trend göstergesi olumluya döndü ve takip seviyesi 67 bin 752 dolara yükseldi. Bu seviye, mevcut fiyatın yaklaşık yüzde 6 altında ilk dinamik desteği oluşturuyor. Para akışı göstergesi de 0,28 değeriyle kırılıma alım baskısının eşlik ettiğini gösteriyor.

Günlük grafik ise daha net bir uyarı taşıyor. Bitcoin'in 14 günlük göreli güç endeksi 78,7 seviyesine sıçradı. Bu değer, aşırı alım sınırı kabul edilen 70 çizgisinin belirgin biçimde üzerinde bulunuyor. Aşırı alım okuması tek başına fiyatın düşeceği anlamına gelmiyor, özellikle kısa pozisyon sıkışması dönemlerinde bu seviyeler görülebiliyor. Yine de gösterge, yükselişin son dönem eğiliminden çok daha hızlı ilerlediğini ve kâr satışı ihtimalinin arttığını ortaya koyuyor.

Tasfiye verileri de yükselişin türev piyasasından destek aldığını gösteriyor. Bitcoin 66 bin, 68 bin ve 70 bin dolar seviyelerini geçerken bu bölgelerde biriken kaldıraçlı kısa pozisyonlar tasfiye edildi. Tasfiye haritasına göre kırılım öncesindeki en yoğun likidite 65 bin ile 66 bin dolar arasında bulunuyordu. Bu bölge aşıldığında düşüş yönlü pozisyonların zorunlu kapanışı fiyatı 69 bin dolara taşıdı. Tasfiye verilerine göre yalnızca bir saat içinde 1 milyar doların üzerinde Bitcoin kısa pozisyonu tasfiye edildi. Kripto piyasası genelinde kapanan düşüş yönlü pozisyonların tutarı ise 2,7 milyar dolara ulaştı.

ANALİSTLER GERİ ÇEKİLMEDE İKİ BÖLGEYE BAKIYOR

Piyasa yorumcuları temkinli bir çerçeve çiziyor. Analist Daan Crypto Trades, Bitcoin'in daha yüksek bir zirve oluşturduğunu ve 200 günlük ortalama bölgesini test ettiğini belirtti. Analist hareketi 60 bin ile 80 bin dolar arasındaki geniş bir bant içine yerleştirdi ve günlük grafikte eğilimin iyileştiğini söyledi. Daan, sıkışmadan çıkışın ardından oynaklığın yüksek kalmasını bekliyor.

Lennaert Snyder ise daha ihtiyatlı bir değerlendirme yaptı. Snyder, Bitcoin'in daha geniş bir banda geçtiğini ancak önemli direncin altında kaldığını belirterek fiyat hareketinin dengelenmesini beklemeyi tercih ettiğini ifade etti. Analist, kırılım mumunun orta noktası olan 67 bin dolar civarını ilk destek bölgesi olarak işaret etti. Snyder daha derin bir alım bölgesi olarak ise eski sıkışma aralığının üst sınırına yakın 65 bin ile 66 bin dolar aralığını gösterdi.

Bu seviyeler teknik göstergelerle örtüşüyor. Dört saatlik trend desteği 67 bin 752 dolarda, günlük ortalama kümesi ise 64 bin 264 ile 66 bin 211 dolar arasında bulunuyor.

Kırılımın kalıcılığı için izlenecek başlıklar da belli. ABD tahvil getirilerinde yeniden yükseliş, borsa yatırım fonlarına gelen talebin zayıflaması ya da Bitcoin'in 69 bin doların altında günlük kapanış yapması hareketi zayıflatabilir. Buna karşılık spot Bitcoin ETF'lerine dün kaydedilen 517 milyon dolarlık net giriş, kurumsal talebin kırılıma eşlik ettiğine dair ilk işaretlerden biri olarak değerlendiriliyor.