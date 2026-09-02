Trump'ın İran hamlesi Bitcoin'i sarstı

Düşüş kaldıraçlı pozisyonları da vurdu. CoinGlass verilerine göre kripto piyasasında bir saat içinde 115 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi. Tasfiyeler, fiyatın yükseleceği beklentisiyle açılan pozisyonlarda yoğunlaştı.

Petrol fiyatları gerilimle birlikte sıçradı. Brent petrol yüzde 4,6 artışla 94,65 dolara, Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise yüzde 5,2 yükselişle 90,22 dolara ulaştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin salı günü İran Devrim Muhafızları'na ait hedefleri vurmaya başladığını açıkladı. Trump, operasyonun İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşeme girişimi ve Ürdün'deki bir ABD üssüne yönelik saldırısına karşılık düzenlendiğini söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN ÇATIŞMANIN MERKEZİNDE

Vurulan bölgeler kritik bir su yolunun çevresinde yoğunlaştı. İran devlet medyası ülkenin güney kıyısında Qeshm Adası, Bandar Abbas ve Chabahar dahil çeşitli noktalarda patlamalar bildirdi. Bu bölgelerin bir kısmı, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'na yakın konumda.

Doğrudan çatışmalar yaklaşık bir aylık aranın ardından pazar günü yeniden başladı. ABD'nin Larak Adası'ndaki roket rampalarını vurmasının ardından İran, Ürdün'deki ABD hedeflerine füze fırlattı. Füzeler Ürdün güçlerince önlendi. Salı günkü operasyon gerilimi daha da büyüttü.

İran misillemeyle karşılık verdi. İran'a yakın haber ajansları, Tahran'ın ABD operasyonunun ardından füze ve insansız hava aracı fırlatmaya başladığını bildirdi. Devrim Muhafızları sözcüsü, ABD'nin "yeni saldırılarından pişman olacağını" söyledi.

İki taraf da sert mesajlar verdi. Başkan Donald Trump operasyonu "büyük ve güçlü" diye niteleyip Tahran'ı yeni bir misillemeye karşı uyardı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ABD anlaşmanın şartlarına uyarsa haziranda varılan ateşkese dönmeye hazır olduklarını belirtti.

PETROL YÜKSELİŞİ FED FAİZ BASKISINI ARTIRIYOR

Yükselen enerji fiyatları kripto yatırımcısını doğrudan ilgilendiriyor. Akaryakıt maliyetindeki kalıcı bir artış enflasyona yansıyabilir ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikasını sıkı tutmasına yol açabilir. Böyle bir görünüm kripto piyasasına yönelen likiditeyi sınırlayabilir.

Baskı yalnızca kriptoyla sınırlı kalmadı. ABD hisse senetleri yüksek petrol fiyatlarının etkisiyle geriledi. Tahvil satışları getirileri yukarı iterken S&P 500 endeksi 4 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

Faiz görünümü zaten sıkılaşmıştı. Fed Başkanı Kevin Warsh geçen hafta enflasyonun yeterince gerilemediğini söyleyerek faiz artırımı ihtimalini açık bıraktı. Yükselen tahvil getirileri de düzenli getiri sağlamayan Bitcoin gibi varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor.

Satış Ethereum'a da uzandı. İkinci büyük kripto para düşüş sırasında 2 bin 400 doların altına indi.

Bu gerileme güçlü bir ağustosun ardından geldi. Bitcoin ağustosta yaklaşık yüzde 23 kazandı. Yenilenen jeopolitik ve faiz endişeleri ise eylülün ilk işlem günlerinde fiyatı aşağı çekti.

Yayım sırasında Bitcoin 77 bin 491 dolardan işlem görüyor. Kripto para gün içindeki 76 bin 388 dolarlık dipten kısmen toparlandı. Buna karşın ağustos rallisiyle kurduğu 78 bin ile 79 bin dolar arasındaki eski destek bölgesinin altında kalmayı sürdürdü.