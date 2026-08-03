Trump Media'dan yeni Bitcoin transferi: Şirketten yanıt geldi

Lookonchain'in Arkham verilerine dayanan analizine göre Trump Media, 11.542 Bitcoin'i ortalama 118 bin 522 dolar fiyattan, toplam yaklaşık 1,37 milyar dolara almıştı. Şirketin giriş fiyatı, Bitcoin'in yaklaşık bir yıl önce gördüğü zirveye çok yakındı. Bu nedenle sonraki hareketleri, bu seviyenin belirgin biçimde altındaki fiyatlara denk geldi. Analiz şirketine göre şirket son yedi ayda cüzdanlarından toplam 7.281 Bitcoin çıkardı ve bu çıkışların ortalama fiyatı 74 bin 855 dolar dolayındaydı. Lookonchain, bu tabloya dayanarak Trump Media'nın gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş toplam Bitcoin zararını yaklaşık 555 milyon dolar olarak tahmin etti. Ancak bu rakamlar şirket tarafından doğrulanmış değil ve transferlerin piyasa fiyatına yakın satışlara dönüştüğü varsayımına dayanıyor.

Son transferlerin ardından şirketle ilişkilendirilen cüzdanlardaki bakiye yaklaşık 4.261 Bitcoin'e geriledi. Bu tutar, Trump Media'nın 31 Mart tarihli çeyrek bildiriminde dönüştürülebilir tahvilleri için teminat olarak gösterdiği 4.260,73 Bitcoin ile neredeyse birebir örtüşüyor. Şirket söz konusu bildirimde 9.542,16 Bitcoin tuttuğunu açıklamış, bu teminatın belirli kredi koşulları sağlanmadan çekilemeyeceğini ve kısıtlamaların en geç 29 Mayıs 2028'de sona ereceğini belirtmişti. Rakamların yakınlığı, kalan bakiyenin çoğunlukla kısıtlı teminattan oluşabileceğine işaret ediyor. Yine de zincir üstü etiketler, her bir Bitcoin'in muhasebe ya da hukuki statüsünü kanıtlamıyor.

DJT HİSSESİ DÜŞERKEN "TRUTH API" TARTIŞMA YARATTI

Aynı dönemde Nasdaq'ta DJT koduyla işlem gören Trump Media hisseleri değerinin yüzde 25'inden fazlasını kaybetti ve cuma günü 9,86 dolardan kapandı. Bitcoin hareketleri, şirketin 1 Ağustos'ta devreye aldığı "Truth API" hizmetinin ardından geldi. Bu hizmet, aralarında Başkan Donald Trump'ın da bulunduğu yüksek profilli kullanıcıların paylaşımlarına, aylık 100 bin dolara varan bir ücret karşılığında hızlı erişim sağlıyor.

Bazı uzmanlar, hizmetin içeriden öğrenenlerin ticareti yasalarını ihlal edebileceğini öne sürdü. Senatörler Elizabeth Warren ve Adam Schiff, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na gönderdikleri mektupta hizmetin "başkanın makamının kişisel çıkar için ağır bir suistimali" gibi göründüğünü savundu. Ancak bu talep bir komisyon kararı değil ve komisyon herhangi bir işlem başlatmadı.

HAMLE ETİK VE CLARITY TARTIŞMASININ GÖLGESİNDE

Bitcoin hareketleri, Trump bağlantılı kripto girişimlerinin daha geniş bir incelemeyle karşı karşıya olduğu bir döneme denk geldi. Yasa koyucular, kamu görevlilerinin dijital varlık ihracı ve olası çıkar çatışmalarına dair kuralları içeren CLARITY Yasası'nı tartışıyor. Eleştirmenler, siyasi nüfuz ile özel kripto çıkarlarının kesişimine örnek olarak Official Trump ve Melania memecoinlerini, ayrıca World Liberty Financial'ın yönetişim tokeni ve stablecoinini gösteriyor. Yine de CLARITY Yasası hâlâ görüşülme aşamasında ve şirketlerden mevcut kripto varlıklarını satmasını istemiyor.

Bu hamle, kripto sıkıntısı dönemlerinde satış yapan Bitcoin hazine şirketlerine dair endişe verici bir eğilimin de üzerine geldi. Geçtiğimiz hafta birçok halka açık şirket stratejisini değiştirdi. Bazıları Bitcoin varlıklarını satarken bazıları da alımlarını süresiz olarak durdurdu. Öte yandan bir zincir üstü analistin daha önce bildirdiği benzer bir transfer de o dönemde satışa dönüşmemiş, coinler borsa bağlantılı bir cüzdanda kalmıştı. Bu da bir borsaya yapılan transferin otomatik olarak tamamlanmış bir satış sayılamayacağını gösteriyor.

Nitekim son transfer de kesinleşmiş bir satış değil. Bir borsaya yapılan yatırım, bir satıştan önce gelebileceği gibi bir saklama değişikliği, teminat düzenlemesi ya da başka bir iç işlem anlamına da gelebiliyor. Trump Media sözcüsü, söz konusu Bitcoin'in bir borsaya aktarıldığını ancak satılmadığını belirtti. Bu açıklama, şirketin mayıs ayındaki benzer bir transfer için yaptığı açıklamayla da örtüşüyor. Şirketin bir sonraki çeyrek bildirimi, mayıs ve ağustostaki transferlerin satış mı, saklama hareketi mi yoksa finansman düzenlemesi mi olduğunu netleştirecek.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.