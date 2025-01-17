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Trump'ın hazine adayından CBDC karşıtı mesaj

Trump'ın hazine adayından CBDC karşıtı mesaj
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Donald Trump'ın Hazine Bakanı adayı Scott Bessent, Senato Finans Komitesi'ndeki aday belirleme oturumunda ABD'nin bir merkez bankası dijital para birimine (CBDC) ihtiyacı olmadığını vurguladı. Bu açıklama, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) CBDC araştırmalarına ve mevcut Hazine Bakanı Janet Yellen'ın teşvik edici tutumuna tezat oluşturuyor.

Hedge fon yöneticisi Scott Bessent'in CBDC karşıtı tutumu, kripto sektöründe büyük yankı uyandırdı. Cedar Innovation Foundation'ın desteğini alan Bessent'in bu açıklaması, küresel GSYİH'nin yüzde 98'ini temsil eden 134 ülkenin CBDC çalışmalarını sürdürdüğü bir dönemde dikkat çekiyor.

Kripto Sektöründen Bessent'e Tam Destek

CBDC konusundaki tartışmalar, Bessent'in açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Fed, 2022'de bir CBDC'nin artılarını ve eksilerini inceleyen kapsamlı bir rapor yayımladı. Fed Başkanı Jerome Powell, kongre onayı olmadan bir CBDC ihraç etmeyeceklerini açıkladı.

Bazı Cumhuriyetçi yasa koyucular, CBDC'nin vatandaşların finansal gizliliğini tehlikeye atabileceği endişesiyle projeye karşı tavır alıyor. Bessent, CBDC'nin yalnızca yatırım alternatifi olmayan ülkeler için uygun olduğunu iddia ediyor.

Kripto dünyasında olumlu görüşleriyle tanınan Bessent, temmuz ayında başkanın kripto para birimlerini benimsemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cedar Innovation Foundation'ın katılım direktörü Colin McLaren, Bessent'in kripto dostu bir düzenleyici çerçeve oluşturma konusundaki kararlılığını destekledi. McLaren, bu yaklaşımın Amerikan liderliği, yenilik ve büyüme için temel oluşturacağını vurguladı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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