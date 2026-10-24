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Tether'in milyon dolarlık ödemelerine inceleme

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Tether'in milyon dolarlık ödemelerine inceleme
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ABD Senatörü Richard Blumenthal, Tether'in eski Beyaz Saray kripto danışmanı Bo Hines'ın ortak olduğu şirketle ilişkilerine dair belge istedi. Milyon dolarlık ödeme iddiaları incelemenin merkezinde yer alırken Tether, usulsüzlük bulgusu olmadığını bildirdi.

Blumenthal, Tether CEO'su Paolo Ardoino'dan danışmanlık şirketi Nxum ve Hines ile bağlantılı sözleşmeleri, ödemeleri, yazışmaları ve lobicilik faaliyetlerine ilişkin kayıtları talep etti. Senato Daimi Soruşturma Alt Komitesinin kıdemli Demokrat üyesi olan senatör, şirketten 3 Kasım'a kadar yanıt bekliyor.

İncelemenin odağında, Hines'ın Beyaz Saray'da kripto politikasının hazırlanmasında görev aldığı dönemde Nxum'daki ortaklığını koruması bulunuyor. Blumenthal, Tether ile şirket arasındaki ticari ilişkinin çıkar çatışması ve federal etik kuralları açısından soru işaretleri doğurduğunu savunuyor.

6,3 MİLYON DOLARLIK ÖDEME İDDİASI

Belge talebine dayanak oluşturan Wall Street Journal haberinde, Nxum'un Tether ile bağlantılı anlaşmadan 6,3 milyon dolar kazandığı ileri sürüldü. Aynı haberde Hines'ın kamu görevi sırasında şirketin üçte birlik hissesini elinde tuttuğu belirtildi.

Hines, bu dönemde dolar gibi varlıklara bağlı stablecoinler için federal çerçeve oluşturan GENIUS Act'in hazırlanmasında rol aldı. Blumenthal, ödeme ilişkisiyle yasa üzerindeki lobicilik çalışmalarının birlikte incelenmesini istiyor.

Senatörün talebi, söz konusu ödemelerin hukuka aykırı olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir karar anlamına gelmiyor. Açıklanan adım, ticari ilişkinin ve kamu göreviyle olası bağlantılarının belgeler üzerinden araştırılmasını kapsıyor.

TETHER USULSÜZLÜK BULGUSU OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Tether, senatörün mektubuna temel oluşturan iddialardan haberdar olduğunu ve mektubu değerlendirdiğini açıkladı. Şirket, dış hukuk danışmanlarının daha önce kapsamlı bir iç inceleme yürüttüğünü ve usulsüzlüğe ilişkin kanıt bulmadığını bildirdi.

Nxum temsilcisi de Hines'ın kamu görevindeyken Tether anlaşmasına dahil olmadığını ve o dönemde Tether kaynaklı para almadığını savundu. Böylece iddialara verilen yanıtta, şirketteki ortaklık ile Hines'ın şahsen ödeme alıp almadığı arasında ayrım yapıldı.

Hines, Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından Tether'e geçti ve daha sonra şirketin ABD biriminin başına getirildi. Blumenthal, Tether'in yanı sıra Nxum'a da mektup göndererek iki taraf arasındaki ilişkinin kayıtlarını istedi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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