Temmuz ayının kripto ETF'lerinin galibi belli oldu

Sektör verilerine göre spot Bitcoin ETF'leri temmuzda 172,4 milyon dolarlık net giriş kaydederek üst üste iki aylık çıkış serisini tersine çevirdi. Buna karşın spot Ethereum ETF'leri aynı ayda 365,2 milyon dolarlık net giriş toplayarak Bitcoin ETF'lerinin girişlerini iki kattan fazla geride bıraktı. Böylece temmuz ayının galibi Ethereum ETF'leri oldu. Ethereum'daki bu ilgi, kripto paranın temmuzdaki güçlü toparlanmasının nedenlerinden biri olabilir. Ethereum, ayı yaklaşık yüzde 20 yükselişle kapatarak tam bir yılın en iyi performansını gösterdi.

BTC ETF'LERİ KIRMIZI DALGAYI ZAR ZOR AŞTI

Bitcoin ETF'leri için mart ve nisan oldukça olumlu geçmiş, fonlar bu iki ayda 3 milyar doların üzerinde giriş çekmişti. Ancak eğilim mayısta sert biçimde tersine döndü ve fonlar bu ayda 2,43 milyar dolar kaybetti. Haziran ise 4,5 milyar doları aşan çıkışla kayıtlardaki en kötü ay oldu. Mayıs ve haziranda toplam çıkış yaklaşık 7 milyar dolara ulaştı ve kümülatif toplam giriş 58 milyar doların üzerinden 51 milyar dolara geriledi.

Temmuz daha olumlu başladı. Fonlar ilk tam haftada yaklaşık 200 milyon dolar, ikinci haftada 76 milyon dolar, üçüncü haftada ise daha mütevazı 34 milyon dolar çekti. Başlangıçtaki yüksek rakamların kademeli olarak azaldığı bu eğilim, dayanak varlığın istikrarsız fiyat seyriyle örtüştü. Ayın son haftası yeniden kırmızıya döndü ve yatırımcılar fonlardan 61,53 milyon dolar çekti. En sancılı gün ise cuma oldu. Bu günkü net çıkış 265,4 milyon doları aşarak 13 Temmuz'dan bu yana en büyük günlük çıkış olarak kayda geçti. Böylece ay 172,42 milyon dolarlık girişle kapandı. Yeşil sonunda kırmızı dalgayı aşsa da bu rakam, son dönemdeki kayıpların bir kısmını bile telafi etmeye yetmedi.

Nitekim Bitcoin ETF'leri 2026 genelinde hâlâ ekside. Fonlar yıl başından bu yana yaklaşık 5,29 milyar dolarlık net çıkış kaydetti. Bu yıl yalnızca mart, nisan ve temmuz artıda kapanıp toplam 3,46 milyar dolar giriş getirdi. Ocak, şubat, mayıs ve haziran ise toplam yaklaşık 8,75 milyar dolarlık çıkışa sahne oldu. Yine de ürünler, Ocak 2024'teki lansmanından bu yana 51,32 milyar dolarlık kümülatif net giriş topladı ve toplam net varlıkları temmuz sonunda 76,29 milyar dolar seviyesindeydi.

ETHEREUM ETF'LERİ FARKI AÇTI

Ethereum ETF'leri de temmuza benzer biçimde sancılı bir iki aylık dönemin ardından girdi. Fonlar mayısta 541 milyon dolar, haziranda ise 529 milyon dolar kaybetmişti. Ancak yatırımcılar bu tarafta daha ısrarcı davrandı ve temmuzdaki net giriş 365,17 milyon dolara ulaşarak Bitcoin ETF'lerinin girişlerini iki kattan fazla aştı. Dahası Ethereum ETF'leri temmuzun dört tam haftasını da artıda kapattı. Yalnızca bir gün kırmızı gören son hafta bile pozitif sonlandı. Bu giriş, nisandaki 356 milyon dolarlık girişin ardından fonlar için yılın ikinci pozitif ayı oldu. Toparlanmaya karşın ürünler yıl başından bu yana hâlâ yaklaşık 1,1 milyar dolar ekide bulunuyor.

XRP ETF'leri de istikrarlı talebini sürdürdü. Bu ürünler temmuzda 27,3 milyon dolarlık giriş kaydederek 2026'nın beşinci pozitif ayını geçti. Yıl başından bu yana yaklaşık 343 milyon dolarlık net giriş toplayan XRP fonları, Kasım 2025'teki ABD lansmanından bu yana en güçlü performans gösteren kripto ETF kategorilerinden biri oldu. Gözler şimdi ağustosta. Tarihsel olarak ağustos, Ethereum'un en elverişli ayı sayılmıyor. Yine de geçmişte bu ayda çift haneli yükseliş gösterdiği önemli istisnalar da bulunuyor.

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