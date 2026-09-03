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Tahmin piyasasında Bitcoin'in eylül rotası çizildi

Tahmin piyasasında Bitcoin'in eylül rotası çizildi
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Tahmin piyasası Kalshi'deki işlemciler, Bitcoin'in eylül ayı bitmeden 82 bin dolara ulaşacağını öngörüyor. Kripto para, ağustos rallisini durdurduktan sonra 80 bin dolara kısa süre dokunup 76 bin dolara geri çekilmiş durumda.

Öngörü mevcut fiyata göre belirgin bir yükseliş içeriyor. Kalshi'nin 3 Eylül Çarşamba günkü verisine göre işlemciler, kripto paranın 76 bin dolar civarındaki seviyesinden ay içinde en az yüzde 7 yükselmesini bekliyor.

Beklentinin arkasında güçlü bir ağustos performansı var. İşlemcilerin iyimserliği, Bitcoin'in son günlerde 80 bin dolar seviyesini sürekli test etmesiyle besleniyor, piyasa analistleri de kripto paranın bu ay 82 bin dolara ulaşma ihtimalini yüksek görüyor.

AĞUSTOS RALLİSİ İŞLEMCİLERİN GÜVENİNİ ARTIRDI

82 bin dolar senaryosunun dayanaklarından biri geçen ayki yükseliş. Bitcoin ağustosta yaklaşık yüzde 25 kazandı. Kripto para ay başındaki 62 bin 500 dolardan 78 bin doların üzerine çıktı ve 81 bin 138 doları gördü.

Kısa vadeli geri çekilme ise iyimserliği bozmadı. Kalshi'deki kontratların işlem görmesi, 82 bin dolar senaryosuna ilgi bulunduğunu gösteriyor. Ancak piyasa fiyatı veya olasılık oranı verilmediği için bunun işlemcilerin ortak beklentisi olduğu söylenemez.

EYLÜL SON DÖRT YILDIR POZİTİF GEÇTİ

Kaynağa göre Bitcoin son dört eylülü yükselişle kapattı. Bu geçmiş performans, bu yıl aynı sonucun tekrarlanacağını garanti etmiyor.

Yine de 82 bin dolar senaryosu kesinlik taşımıyor. Bitcoin son günlerde 80 bin doları henüz kalıcı biçimde aşamadı ve fiyat, ağustos zirvesinin altında dalgalanmayı sürdürüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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