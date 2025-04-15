Spot altcoin ETF dönemi Solana ile başlıyor

Kanada'nın kripto para ETF'leri konusunda düzenleyici yaklaşımı bir kez daha dikkat çekiyor. Ülkenin menkul kıymetler komisyonu Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin ardından şimdi de altcoin ETF'lerine yeşil ışık yakarken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) hala yalnızca Bitcoin ve Ethereum ETF'lerine izin veriyor. Kanada'daki bu hamle, küresel kripto para piyasalarında altcoin ETF'lerinin geleceği için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Solana ETF Ürünleri Kanada Borsalarında İşlem Görecek

Spot Solana borsada işlem gören fonları (ETF'ler) 16 Nisan'da Kanada'da piyasaya sürülecek. Bloomberg analisti Eric Balchunas bu gelişmeyi sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter)üzerinden paylaştı.

Analist, Kanadalı finansal kuruluş TD Bank'ın özel bir müşteri notunu referans göstererek, Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu'nun (OSC) varlık yöneticileri Purpose, Evolve, CI ve 3iQ'ya Solana tutan ETF'ler çıkarma izni verdiğini belirtti.

Kanada'nın federal bir menkul kıymetler kurumu bulunmamakta olup, bölgeleri ve eyaletleri kendi menkul kıymetler yasalarını uygulamaktadır. Toronto menkul kıymetler borsası Ontario'nun OSC'si tarafından düzenlenmektedir.

ETF'lerin ek getiri için SOL varlıklarının bir kısmını stake etmesine izin verilecek. Balchunas bu yeni listelemeler için "altcoin yarışına ilk bakışımız" yorumunu yaptı.

OSC yaptığı açıklamada, SOL ETF'lerinin onayı ve denetiminin, kripto para birimlerini tutan halka açık fonlar için değiştirilen kuralları özetleyen Ocak ayındaki bir bildirime uygun olduğunu doğruladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ise altcoin ETF'leri için onay bekliyor. Şimdiye kadar SEC sadece spot Bitcoin ve Ethereum tutan fonların işlem görmesini onayladı.

Mart ayında, varlık yöneticisi Volatility Shares, finansal türevler kullanarak Solana'nın performansını takip eden ilk ETF'leri piyasaya sürdü. Ancak bu fonlar spot varlık tutan ETF'ler değildi. Volatility Shares Solana ETF (SOLZ) yalnızca yaklaşık 5 milyon dolar net varlık çekerek ılımlı bir ilgi topladı.