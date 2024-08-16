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SPK'ya faaliyet başvurusu yapan kripto şirketlerinin sayısı 76 oldu

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Türkiye'de yürürlüğe giren "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), lisans ve tasfiye başvurusu yapan şirketlerin listesini güncelledi. Geçici listelere göre faaliyet ve tasfiye başvurusu yapan şirketlerin sayısı 76'ya yükseldi.

Sermaye Piyasası Kurulu'na faaliyet ve tasfiye başvurusu yapan şirketlerin sayısı 76'ya çıktı.

SPK'YA BAŞVURU YAPAN KRİPTO ŞİRKETİ SAYISI 76 OLDU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik "Faaliyette Bulunanlar Listesi" ve "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi"ni güncelledi. Listelere göre faaliyette bulunan şirketlerin sayısı 47'den 76'ya yükselirken, aralarında Coinbase, Crypto.com ve KuCoin gibi global devler de yer aldı. Daha önce 3 şirketin yer aldığı "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi"ndeki şirketlerin sayısı ise 8 oldu. SPK bu listelerin resmi bir yetkilendirme anlamına gelmediğini vurgulamış olsa da bazı büyük borsaların hala listede olmaması dikkat çekti.

TASFİYE BAŞVURULARI ENDİŞELENDİRİYOR

SPK, kripto para borsaları başta olmak üzere kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik geçici "Faaliyette Bulunanlar Listesi" ve "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi"ni güncelledi. Yapılan güncelleme ile daha önce 47 olan "Faaliyette Bulunanlar Listesi"ndeki şirketlerin sayısı 76'ya yükseldi. Bununla birlikte daha önce 3 şirketin olduğu "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi"ndeki şirketlerin sayısı ise 8'e yükseldi.

Güncellenen listeye göre faaliyet başvurusunda bulunan şirketler: Akatılım, Arbitex, Artiox, Balance Network, BINGX TR, Bilira Kripto, BirGate, BNS, Bitci, Bitexen, Bitfinex, Bithero, Bitlo, BitTurk, Ortak, Binance TR, Byte Exchange, Bzetmex, Citypay, Coinbase, CoinO, Destek Kripto, Keyex, Kripdome, Dyorex, Egemoney, Ekonobi, BTCTurk Kripto, Elitbit, EXZİ, Felixo, Finceptor, Finnova, Crypto.com, Fasset, Fexobit, Garanti BBVA Kripto, GateTR, GMS Kripto, Bitistanbul, Icrypex, İş Bankası AŞ (Saklama Başvurusu), KarumX, Koinim, Kointra, Kriptrade, Kuantist, Kucoin TR, Trinkex, AreonX, Cointr, Midas Kripto, Misyontech, Misyon Yatırım Bankası AŞ (Saklama Başvurusu), Coinpara, Netera, TRNexo, OKX TR, Bitviva, Paribu, Paribu Dijital Varlık Saklama Teknolojileri AŞ (Saklama Başvurusu), Crypto Powerex, QNB Dijital Varlıklar, Rain, Roobit, Sarus, Stablex, Stanfex, Starex, Backpack Exchange, Turkex, Block Earner, HepBit, Whitebit-Tr, XYZ Teknoloji ve Norbi oldu. SPK tarafından açıklanan ilk listede Arbitex, Artiox, Bilira Kripto, BirGate, BNS, Bitci, Bitexen, Bitfinex, Bithero, Bitlo, Ortak, Binance TR, Bzetmex, CoinO, Keyex, Kripdome, Dyorex, Egemoney, Ekonobi, BTCTurk Kripto, Elitbit, Finceptor, Fexobit, Garanti BBVA Kripto, Bitistanbul, Icrypex, Koinim, Kriptrade, Kuantist, Cointr, Midas Kripto, Coinpara, Netera, Okx TR, Bitviva, Paribu, Crypto Powerex, QNB Dijital Varlıklar, Rain, Roobit, Stablex, Stanfex, Starex, Turkex, HepBit, Whitebit-Tr ve Patika bulunuyordu ancak güncel listede Patika yer almadı.

SPK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

SPK, "Faaliyette Bulunanlar Listesi" için "Burada yayımlanan liste, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) Geçici 11 inci maddesi uyarınca faaliyette bulunacaklarını beyan eden kuruluşlara dair kamunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede, "Faaliyette Bulunanlar Listesi"nin varlığı, bu listede yer alan kuruluşların ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirildiği anlamına gelmemektedir." açıklamasını yaptı.

DEV KRİPTO PARA BORSALARI LİSTEDE YOK

Güncel listede Coinbase, Crypto.com, KuCoin ve Gate TR'de yer aldı. Faaliyette bulunanlar listesinde HTX, Bybit, MEXC ve Bitpanda gibi dev kripto para borsaları yer almadı. Saklama başvurusu yapan şirketler arasında İş Bankası, Misyon Yatırım Bankası ve Paribu yer aldı.

TASFİYE BAŞVURUSU YAPAN ŞİRKET SAYISI 8

Açıklanan güncel listede tasfiye başvurusu yapan şirketlerin sayısı ise 8 oldu. Türkiye'de tasfiye başvurusunda bulunan şirketler: WooTR, Coinsate, Every Bit Counts, Bitget, Bitbu, Bitplus, Bitronit ve Mudrex oldu. Listede ülkemizde de pek çok kullanıcısı bulunan kripto para borsası Bitget'in de yer alması kullanıcıları tedirgin etti. SPK "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi" açıklamasında, "Burada yayımlanan liste, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) Geçici 11 inci maddesi uyarınca kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetine devam etmeyecek olan (tasfiye beyanında bulunanlar) kuruluşlara dair kamunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur." ifadelerini kullandı.

Güncellenen listelere göre önümüzdeki günlerde faaliyet ve tasfiye başvurusu yapan şirketlerin sayısının artması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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