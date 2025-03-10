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Singapur borsası Bitcoin vadeli işlemlere onay verdi

Singapur borsası Bitcoin vadeli işlemlere onay verdi
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Singapur borsası (SGX), 2025'in ikinci yarısında kurumsal ve profesyonel yatırımcılar için Bitcoin sürekli vadeli işlemlerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bloomberg'in 10 Mart tarihli haberine göre Moody's Ratings'ten aldığı Aa2 derecesiyle SGX, kripto para vadeli işlemleri için güvenilir bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Vadeli işlemler, kripto dünyasında önemli bir finansal enstrüman olarak öne çıkıyor. SGX'in bu hamlesinin zamanlaması, Singapur'un kripto para ve Blockchain kabulünde küresel bir lider konumuna yükseldiği döneme denk geliyor. MAS'ın son dönemde kripto dostu düzenlemeleri benimsemesi ve 2024'te kripto lisanslarının sayısını ikiye katlaması, ülkenin dijital varlık ekosistemindeki konumunu güçlendiriyor. Singapur Para Otoritesi'nin (MAS) onayını bekleyen ürün, bireysel yatırımcılara açık olmayacak.

Bitcoin Vadeli İşlemleri Geleneksel Finans ile Kripto Dünyasını Birleştiriyor

Bitcoin vadeli işlemleri, yatırımcılara kripto para biriminin (BTC) değerinden türetilen fiyat üzerinde işlem yapma imkanı sağlıyor. Geleneksel vadeli işlemler belirli bir tarih ve saatte sona ererken, sürekli vadeli işlemler herhangi bir son kullanma tarihi olmadan devam edebiliyor.

Bloomberg'e göre, Citadel Securities tarafından desteklenen EDX Markets da Ocak 2025'te Singapur'da kripto vadeli işlemlerini sunmayı planlıyor. Ayrıca Japonya'nın Osaka Dojima Borsası da ülkede Bitcoin vadeli işlemleri listelemek için onay arıyor.

Osaka Dojima'nın onay alması durumunda, Asya'da Bitcoin vadeli işlemlerini sunan ilk geleneksel borsalardan biri olma potansiyeli bulunuyor. Bu gelişmeler, Asya'nın finans merkezlerinde kripto varlıklara yönelik artan ilgiyi gösteriyor.

SGX sözcüsü, şirketin Moody's Ratings'ten aldığı Aa2 derecesiyle kripto para vadeli işlemleri için güvenilir bir alternatif olacağını belirtti. Kurumsal piyasa erişimini genişletme amacıyla tasarlanan bu ürün, bireysel yatırımcıları kapsam dışı bırakacak şekilde sıkı kısıtlamalar içeriyor.

Singapur'un kripto dostu düzenlemeleri benimsemesiyle birlikte, ülke dijital varlık inovasyonunun önemli bir merkezi haline geldi. MAS'ın 2024 yılında kripto lisanslarının sayısını ikiye katlaması, bu stratejiyi destekliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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