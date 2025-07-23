SEC ani frenle Bitwise ETF sürecini durdurdu

SEC ani frenle Bitwise ETF sürecini durdurdu
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ticaret ve Piyasalar Bölümü Bitwise 10 Crypto Index ETF'ine verdiği hızlandırılmış onayı, yardımcı sekreter Sherry R. Haywood'un müdahalesiyle bir gün sonra durduruldu. Benzer durum daha önce Grayscale ETF'sinde de yaşanmıştı. Uzmanlar SEC'in yeni düzenleyici çerçeve oluşturma sürecinde zaman kazandığını değerlendiriyor.

SEC, beklenmedik gelişmeyle kripto ETF onay sürecinde yeni bir belirsizlik dönemi başlattı. Kurumun kendi bölümlerinin verdiği onayları geri çekmesi, sektörde düzenleyici tutarlılık konusunda ciddi sorular ortaya çıkardı.

SEC ETF Kararlarında Tutarsızlık Sergiliyor

Bitwise Asset Management'ın 10 farklı kripto para birimini içeren endeks fonu, "BITW" kodu altında işlem görüyor ve piyasa değeri ağırlıklı esasa göre Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL) ve Polkadot gibi önde gelen kripto varlıklara maruziyet sağlıyor.

SEC'in Bitwise teklifindeki duraklaması, bu ayın başlarında Grayscale Digital Large Cap Fund LLC'nin ETF'ye dönüştürülmesi sürecinde yaşanan benzer senaryoyu andırıyor. Grayscale fonu, nitelikli sermaye sahipleri için tezgâh üstü işlem görüyor ve yaklaşık yüzde 80 Bitcoin, yüzde 11 Ethereum ağırlığıyla portföy oluşturuyor.

Van Buren Capital'dan genel ortak Scott Johnsson ve ETF analisti James Seyffart, SEC'in bu kararlarının ardındaki nedenler konusunda X platformunda görüş bildirdi. Johnsson, komisyonun kripto karşıtı Demokrat Caroline Crenshaw'ın "başka bir engel çıkaracağını" bilerek onayı vermiş olabileceğini öne sürdü.

Seyffart ise SEC'in kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturana kadar zaman kazanmaya çalışabileceğini belirtti. Komisyon, kripto ETF'ler için yeni listeleme standardı geliştirmeyi araştırıyor ve bu sistem mevcut 240 günlük inceleme sürecini önemli ölçüde kısaltacak.

Mevcut kurallar altında borsalar 19b-4 formu doldurmak zorunda ve bu süreç 240 güne kadar sürebiliyor. Önerilen yeni çerçeve bu zaman çizelgesini dramatik şekilde azaltarak kripto ETF onaylarını hızlandıracak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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