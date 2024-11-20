Rusya'dan Bitcoin madenciliğine sıkı denetim

Rusya'dan Bitcoin madenciliğine sıkı denetim
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Rusya'dan Bitcoin madenciliğine sıkı denetim
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Rus hükümeti, Bitcoin madenciliği sektörüne yönelik kapsamlı düzenlemeler getiriyor. Başbakan Yardımcısı Alexander Novak başkanlığındaki komisyon, işgal altındaki Ukrayna bölgeleri ve Kuzey Kafkasya dahil yedi bölgede Bitcoin ve kripto madencilik yasakları planlıyor. Düzenleme Aralık 2024'ten Mart 2031'e kadar sürecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay imzaladığı yeni yasalar kapsamında, kripto madenciliği sektörü sıkı bir denetim altına alınıyor. Kısıtlamalar özellikle kış döneminde enerji tüketimini optimize etmeyi hedefliyor.

Rusya'dan Kripto Madenciliğinde Kış Önlemi

Rus hükümeti, kripto madenciliği sektörünü kayıt altına alma ve enerji tüketimini kontrol etme amacıyla yeni düzenlemeler başlattı. Sibirya'daki Zabaikalsky bölgesinde uygulanacak kısıtlamalar, her yıl kış sezonunda tekrarlanacak.

Yerel haber kaynakları tarafından aktarılana göre kayıtlı olmayan bireysel madenciler için aylık 6.000 kWh'lik bir güç tüketimi sınırı belirlendi. Bu sınırı aşan madencilerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için bireysel girişimci olarak kaydolmaları şart koşulacak.

Rus hükümeti aynı zamanda kripto işlemleri ve madencilik gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin yasa tasarısında değişiklikler yapıyor. Bu düzenlemeler Rusya'nın kripto para ekosistemini kontrol altına alma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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