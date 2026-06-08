Ortadoğu'daki gerilim Bitcoin fiyatını etkiledi

Pazar akşamı İsrail, Lübnan topraklarındaki Hizbullah yapılarını ve mensuplarını hedef aldı. Beyrut'un güneyine düzenlenen saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı. İsrail yetkilileri, hedeflenen kişilerin İran destekli Hizbullah ile bağlantılı olduğunu öne sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu, operasyonun örgütün daha önce ülkesine yönelttiği atışlara karşılık geldiğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları kısa süre sonra İsrail'e dönük misilleme başlattı ve atışların uyarı amacı taşıdığını duyurdu. Muhafızlar, saldırılar durmazsa daha geniş çaplı yeni bir dalganın geleceğini bildirdi.

BİTCOİN GERİLİME TEPKİ VERDİ

Bitcoin fiyatı saldırıların hemen ardından hareketlendi ancak tepki sınırlı kaldı. 62 bin doların üzerinden 61.200 dolara inen Bitcoin kısa sürede toparlandı ve başlangıç seviyesine yakın bir noktaya döndü.

Daha geniş çerçevede Bitcoin, mayıs ortasında gördüğü 82 bin dolarlık zirveden bu yana yaklaşık 20 bin dolar değer kaybetti. Bazı analistler, bölgedeki çatışma sona erdiğinde yeni bir yükseliş ihtimaline işaret ediyor.

TRUMP TARAFLARI MASAYA ÇAĞIRDI

Trump, gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini, İsrail'in tutumundan memnun olmadığını ve saldırıların Washington ile koordine edilmediğini söyledi. Başkan, atışların ardından İran'ı müzakere masasına dönmeye çağırdı ve Netanyahu'yu arayarak karşılık vermemesi yönünde uyaracağını belirtti.

Başkan Trump, daha önce kalıcı bir barış anlaşmasının tamamlanmak üzere olduğunu ve haftanın başında açıklanmasını beklediğini ifade etmişti.