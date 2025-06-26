Metaplanet Bitcoin rezervleriyle Tesla'yı geride bıraktı

Kurumsal Bitcoin yatırımı açısından kritik bir dönüm noktası yaşanırken Metaplanet'in agresif stratejisi dikkat çekiyor. Asya'nın yatırım devi, Bitcoin başına ortalama 107.557 dolardan gerçekleştirdiği alım ile mevcut piyasa değeri 1,3 milyar doları bulan Bitcoin rezervine sahip oldu.

Japon Devi Son 1.234 BTC Alımıyla Tesla'yı Geçti

Metaplanet'in son hamlesi, kripto para piyasasında kurumsal yatırımcılar arasındaki rekabeti kızıştırdı. Bitcoin başına 107.557 dolar ortalama fiyatla gerçekleştirilen alım, şirketin 555 milyon planlı vizyonunun ilk adımlarından birini temsil ediyor.

Bitcointreasuriesnet verilerine göre henüz güncel alımı yansıtmayan listede bile Metaplanet, Tesla'nın 11.509 BTC portföyünü geçerek yedinci sıraya yükseldi. Bu gelişme kurumsal Bitcoin kabulünde Asya merkezli firmaların artan rolünü ortaya koyuyor.

Şirket yönetimi, 2027 sonuna kadar 210.000 BTC tutma hedefini açıkladı. Bu iddialı hedef, Bitcoin'in toplam arzının yüzde 1'ine denk geliyor ve kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara olan güvenlerini yansıtıyor.

Metaplanet hisseleri, Bitcoin stratejisinin etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 353 değer kazandı. Perşembe günü piyasa kapanışında hisseler yüzde 0,94 düşüş kaydetse de son beş günlük dönemde yüzde 12,2'lik performans kaybına rağmen uzun vadeli yatırımcılar açısından güçlü bir tablo çiziyor.