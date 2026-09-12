Kripto rallisinde gözler gerçek talebe çevrildi

Verinin ardından Bitcoin 79 bin dolara yaklaşırken Ethereum 2 bin 500 doların üzerine çıktı. İlk tepki olumlu görünse de piyasa uzmanları fiyat hareketinin kalıcılığı için enflasyon verisinden çok yeni alımların niteliğine dikkat çekti.

ABD'de tüketici fiyatları ağustosta aylık yüzde 0,4 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 3,4 olurken çekirdek enflasyon yıllık yüzde 2,4'e geriledi. Aylık çekirdek artışın yüzde 0,3 ile beklentiyi aşması, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını sürdürebileceği yönündeki riski canlı tuttu.

SYGNUM VE 21SHARES SPOT TALEBİ İZLİYOR

Sygnum Yatırım Direktörü Fabian Dori, çekirdek enflasyondaki sürprizin kripto piyasası için ters yönde risk yarattığını belirtti. Dori'ye göre sonraki fiyat hareketi, rallinin uzun vadeli yatırımcıların alımlarına mı yoksa kısa vadeli kaldıraçlı işlemlere mi dayandığını gösterecek.

21Shares Kıdemli Kripto Araştırma Stratejisti Matt Mena da para politikası görünümünün tek başına yön belirlemeyeceğini söyledi. Mena, Bitcoin'in geçmişte beklentiyi aşan çekirdek enflasyon verilerinden sonraki 30 günlük dönemlerde ortalama yüzde 2,13 yükseldiğini belirtti. Geçmiş performans, mevcut rallinin aynı sonucu vereceğini garanti etmiyor.

Bitget analisti Lewis Huang ise manşet ve çekirdek enflasyon arasındaki ayrışmaya dikkat çekti. Huang'a göre enerji fiyatlarının manşet veriyi yukarı taşıması, Fed'in daha kalıcı fiyat baskılarına odaklanmasına imkân verebilir.

YÜKSEK FAİZ BİTCOİN VE STABLECOİNLERİ AYIRIYOR

Arbitrum Foundation Yatırım Stratejisi Başkanı Brendan Ma, yüksek faizlerin kripto piyasasının her bölümünü aynı biçimde etkilemediğini belirtti. Yüksek tahvil getirileri Bitcoin ve diğer riskli varlıklara talebi sınırlayabilir. Aynı ortam, rezervlerini kısa vadeli ABD Hazine kâğıtlarında değerlendiren stablecoinler ile tokenlaştırılmış tahvil ürünlerinin gelirini artırabilir.

Bu ayrım, kripto rallisinin yalnız fiyat hareketiyle ölçülemeyeceğini gösteriyor. Analistlerin ortak değerlendirmesinde spot alımların güçlenmesi ve finansal koşulların bozulmaması öne çıkıyor. Fed'in 16 Eylül'deki kararı, bu iki koşulun önündeki ilk sınav olacak.