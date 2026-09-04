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Kripto para piyasasındaki faiz hesabı değişti

Kripto para piyasasındaki faiz hesabı değişti
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ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın faizi sabit tutma seçeneğini açık bırakmasının ardından eylülde faiz artırımı olasılığı tahmin piyasası Polymarket'te yüzde 38'e geriledi. Waller, eylül toplantısındaki oy tercihini büyük ölçüde ağustos enflasyon verisine bağladı.

3 Eylül'de yayımlanan konuşmasında Waller, eylül toplantısındaki tutumunda yaklaşan enflasyon raporunun ağırlık taşıyacağını belirtti. İstihdamın sürdürülebilir en yüksek düzeyine yakın seyrettiğini, enflasyonun ise yavaş da olsa yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğini söyledi. Waller, "Yüzde 2 hedefine doğru ilerleme sürerse politika faizini mevcut düzeyinde tutmayı desteklemeye hazırım." dedi. Bu duruşu bir oy taahhüdü yerine koşullu bir tercih olarak tanımladı.

Waller, enflasyon yeniden hızlanırsa faiz artırımını değerlendirebileceğini söyledi. Mevcut politikanın toplam talebi yalnızca hafif ölçüde sınırladığını belirtti. Beklentiler kısa sürede yön değiştirdi. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'da enflasyona dikkat çeken konuşmasının ardından CME FedWatch'ta artırım olasılığı yüzde 66'nın üzerine çıkmıştı. Waller'ın açıklamasının ardından artırım olasılığı CME FedWatch'ta yüzde 50 dolayına geriledi. Polymarket'te aynı karara ilişkin olasılık yüzde 38'e indi. İki platformun dayandığı piyasalar ve hesaplama yöntemleri farklı olduğu için oranlar bire bir örtüşmeyebiliyor. Verilerin alındığı anlar da farklılık gösterebiliyor.

KARARDAN GÜNLER ÖNCE İKİ ENFLASYON VERİSİ GELECEK

Enflasyon raporları faiz kararından hemen önce açıklanacak. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu ağustos ayına ait üretici fiyat endeksini (ÜFE) 10 Eylül'de, tüketici fiyat endeksini (TÜFE) 11 Eylül'de yayımlayacak. Her iki rapor da Fed'in 16 Eylül'deki kararından bir haftadan kısa süre önce gelecek. Fed'in izlediği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi temmuzda yıllık yüzde 3,7 arttı. Bu oran, yüzde 2'lik enflasyon hedefinin belirgin biçimde üzerinde kaldı. ABD-İran gerilimine bağlı yüksek enerji maliyetleri de ağustos verilerine belirsizlik ekliyor.

FED'DE FAİZ GÖRÜŞLERİ AYRIŞIYOR

Fed içindeki görüş ayrılığı temmuz toplantısında açıkça görülmüştü. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), faizi yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında tutma kararını 9'a 3 oyla aldı. Beth Hammack, Neel Kashkari ve Lorie Logan, 0,25 puanlık faiz artırımı istedikleri için karara karşı oy kullandı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr da 1 Eylül'deki konuşmasında enflasyon yeterince yavaşlamazsa "faizleri kararlı biçimde artırmak" gerektiğini söyledi. Barr, veriler enflasyonun yüzde 2'ye doğru gerilediğine güven verirse politikayı değerlendirmek için biraz daha bekleyebileceklerini de belirtti.

Faiz artırımı beklentisinin zayıflaması kripto piyasasını destekledi. Polymarket'te 2026 sonuna kadar en az bir faiz artırımı olasılığı yaklaşık yüzde 64 olarak fiyatlandı. Eylülde artırım beklentisinin gerilediği perşembe günü Bitcoin 81 bin doları aştı. Cuma sabahı ise 80 bin 914 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Haberler.com
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