Kripto para piyasasında bu hafta ne oldu? Bitcoin baskılara direndi

Bitcoin (BTC), hafta boyunca iki büyük olumsuz gelişmeye direnç gösterdi. Bitcoin, yayım sırasında 65.300 dolara kadar yükseldikten sonra 65 bin doların hemen altına geriledi. Kripto paranın piyasa değeri 1,3 trilyon dolara ulaşırken, altcoinler üzerindeki hâkimiyeti yüzde 57 seviyesinde bulunuyor. Buna karşın bazı altcoinler haftayı daha güçlü kapattı. Haftalık bazda Cardano (ADA) yüzde 19, Zcash (ZEC) yüzde 11,5 ve Monero (XMR) yüzde 6,5 yükseldi.

Haftaya damgasını vuran iki başlık, kripto piyasası için olumsuz sinyaller taşıyordu. ABD Senatosu'nun CLARITY Yasası oylamasını eylüle bırakması ve Orta Doğu'daki gerilimi yatıştırması beklenen anlaşmanın açıklanmaması, normal koşullarda satış baskısı yaratabilecek gelişmelerdi. Bitcoin ise bu baskılara karşın haftayı yükselişle tamamlamaya yaklaştı.

BİTCOİN 62.200 DOLARDAN TOPARLANDI

Bitcoin'in haftası sert dalgalanmalarla ilerledi. Kripto para geçen cuma sabahı 65 bin dolar direncini denedi ancak hızlı bir satışla saatler içinde 62.400 dolara indi. Cumartesi günkü toparlanma girişimi de durdu ve fiyat 62.200 dolarla aylık dibe geriledi. Asıl rahatlama yükselişi pazar sabahı geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan saldırıları iptal etmesi ve ABD ile İran'ın yakında kalıcı bir anlaşma açıklayabileceğini ima etmesi piyasaya moral verdi. İran bu iddiayı yalanlasa da Bitcoin 63.800 dolara sıçradı, ardından pazartesi hızla 64 bin dolara çıktı. Anlaşma umutları hafta ortasında güçlendi ve bazı haberler açıklamanın çarşamba günü yapılabileceğini öne sürdü. Beklenen adım hayata geçmese de Bitcoin yükselişini sürdürüp 65 bin doları gördü.

CLARITY OYLAMASI EYLÜLE KALDI

Haftanın en çok beklenen gelişmesi perşembe akşamı netleşti. ABD Senatosu, kripto piyasa yapısını düzenleyecek CLARITY Yasasını ağustos tatili öncesinde oylamadı ve tasarının görüşülmesi eylüle kaldı. Kararın ardından kripto piyasasında satış baskısı oluştu ve Bitcoin cuma sabahı 64 bin dolara kadar geri çekildi. Ancak fiyat gün içinde yeniden toparlandı. Erteleme kararından en çok etkilenen varlıklardan biri XRP oldu ve fiyat 1 doların hemen üzerine kadar düştü. Strategy'nin kurucu ortağı Michael Saylor ise gelişmenin ardından Bitcoin'in CLARITY'ye ihtiyacı olmadığını, asıl ihtiyaç duyanın Amerika olduğunu savundu.

COLDCARD KAYBI 130 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Haftanın bir diğer büyük gündemi Coldcard vurgunu oldu. Donanım cüzdanı Coldcard'da Mart 2021'den beri var olan bir güvenlik açığı, kullanıcıların cüzdanlarında tuttuğu milyonlarca dolarlık Bitcoin'in çalınmasına yol açtı. Blok zinciri araştırma kuruluşu Galaxy Research, doğrulanan kaybın 100 milyon doları aştığını, henüz teyit edilmemiş dördüncü bir saldırı dalgasıyla birlikte toplam kaybın yaklaşık 130 milyon dolara çıkabileceğini açıkladı. Vurgunun ardından zincir üstü veriler dikkat çekici bir hareketlilik gösterdi. Aktif Bitcoin adreslerinin sayısı sekiz ayın zirvesine ulaştı. Analiz şirketi Glassnode bu tabloyu "korku kaynaklı zincir üstü hareketlilik" olarak tanımladı.

STRATEGY YİNE BİTCOİN SATTI

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi Strategy, yılın üçüncü Bitcoin satışını duyurdu. Şirket, 100 milyon doları aşan Bitcoin sattı. Şirket aynı dönemde 81 milyon dolarlık STRC hissesini geri aldı ve nakit rezervini 250 milyon dolar artırdı. Bu satış, uzun süredir agresif Bitcoin alımlarıyla tanınan şirketin bu yılki üçüncü elden çıkarma işlemi oldu.

ETHEREUM İÇİN 3 BİN DOLAR HEDEFİ

Ethereum, son dönemde Bitcoin'in ve bazı büyük altcoinlerin üzerinde performans gösterdi. Güçlü performansın ardından bazı analistler Ethereum için 3 bin dolar hedefini gündeme taşıdı. Bir kırılıma dikkat çeken analistler, Ethereum'un 3 bin dolara doğru yeni bir hareket başlatabileceğini savundu. Chainlink tarafında ise 24 saat içinde borsalardan 1,25 milyondan fazla LINK çekildi. Bu miktar, haziran ayından bu yana görülen en yüksek çıkış olurken büyük yatırımcı hareketliliğine de işaret etti.

Bitcoin cephesinde de bir analist, geçmiş döngülere benzer bir yükseliş yönlü uyumsuzluk oluştuğunu belirterek fiyatın bu döngüde dibi gördüğünü savundu. Ancak bazı yorumcular piyasada hâlâ yüksek kaldıraç bulunduğunu ve bunun istikrarsızlık sinyali verdiğini hatırlattı.

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