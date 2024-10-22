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İsrail bağlantılı şebeke kripto dolandırıcıları binlerce kişiyi mağdur etti

İsrail bağlantılı şebeke kripto dolandırıcıları binlerce kişiyi mağdur etti
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Fransa'nın Nancy kentinde başlayan ve 28 milyon euro değerindeki bir kripto dolandırıcılığı davasında 20'den fazla sanık mahkemeye çıkarıldı. Dolandırıcılık operasyonu, 1.300'den fazla kişiyi mağdur etti ve aralarında Sochaux, Angers ve Toulouse gibi futbol kulüpleri de bulunuyor.

Organize suç şebekesi yaşlı ve savunmasız bireyleri hedef alarak, sahte elmas ve kripto para yatırım planlarıyla yatırımcıları mağdur etti. Futbol kulüplerini de oyuncu menajerliği kimliğiyle kandıran şüpheliler, yaklaşık 60.000 euro ele geçirdi.

Organize Şebeke 19 Ülkede Para Akladı

İsrail merkezli olduğu belirlenen şebeke, 2016-2018 yılları arasında faaliyet gösterdi. Dolandırıcılar, sahte web siteleri üzerinden yüksek getiri vaatleriyle yatırımcıları etkiledi. Mağdurlardan biri, sözde elmas tasarruf planında 400.000 euro kaybetti.

Çalınan fonlar 19 ülkede açılan 199 banka hesabı üzerinden aklandı. Bu durum, yetkililerin para izini sürmesini zorlaştırdı.

Şimdiye kadar ele geçirilen 2,8 milyon euro, mağdurların zararını karşılamak için kullanılacak. Bir ay sürmesi beklenen davada 850 mağdur yasal olarak temsil ediliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Dolandırıcılık Kripto Para Sochaux Futbol Fransa Şebeke İsrail

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