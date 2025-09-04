Fed stablecoinlere odaklanan konferans düzenleyecek
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) 21 Ekim'de stablecoin ve tokenizasyon odaklı tarihi konferans düzenliyor. Fed yetkilisi Christopher Waller, ödeme yeniliklerinin tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli gelişmesi gerektiğini vurguladı. Konferans DeFi ve geleneksel finansın yakınsamasını ele alacak. Bu adım ABD kripto düzenlemelerinde dönüm noktası oluşturuyor.
ABD Merkez Bankası, uzun yıllardır mesafeli yaklaştığı kripto para teknolojilerine karşı tutumunu değiştiriyor. 21 Ekim'deki "ödeme yeniliği" konferansı, stablecoin iş modellerinden tokenizasyon uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede konuları masaya yatıracak.
Stablecoinler İlk Kez Fed Gündemine Girdi
Fed yetkilisi Christopher Waller'ın açıklamaları, merkez bankasının kripto teknolojilerine karşı yaklaşımındaki değişimi ortaya koyuyor. Waller, yeni teknolojilerin fırsatlarını ve zorluklarını incelemeyi dört gözle beklediğini belirtti.
Trump yönetimi altında Fed'in kripto para sektörüne karşı tutumu epey değişti. Nisan ayında Fed, bankaları kripto faaliyetlerinden caydıran rehberliği geri çekti. Fed ayrıca kripto faaliyetlerine dahil olan bankaları denetleyen programı sona erdirdi.
Konferansta geleneksel ve merkezi olmayan finansın yakınsaması ile yapay zeka ve ödemelerin kesişimi tartışılacak. Federal Açık Piyasa Komitesi tutanaklarına göre, stablecoinler ödeme sisteminin verimliliğini artırabilir ve Hazine menkul kıymetlerine talebi artırabilir.
Konferansın halk için canlı yayınlanması, Fed'in kripto konularındaki şeffaflık yaklaşımını gösteriyor.