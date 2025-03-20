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Fed kararı sonrasında Bitcoin uçuşa geçti

Fed kararı sonrasında Bitcoin uçuşa geçti
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası Bitcoin fiyatı 87 bin dolara yükseldi. Ethereum ve Solana yüzde 7, XRP ise yüzde 10 değer kazandı. Altın 3.050 dolar seviyesini aşarak yeni rekor kırdı. Ekonomistler Fed'in faiz kararı sonrasında oluşan yeni tablo hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kripto para piyasaları, Fed'in faiz oranlarını değiştirmeme kararının ardından yukarı yönlü bir hareket yakaladı. Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 4,5 değer kazanarak 87 bin dolar seviyesine yükseldi.

Bitcoin Yeniden Zirveye Koşuyor

Fed ve hisse senedi piyasalarındaki olumlu havanın etkisiyle Bitcoin fiyatı 85 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Kripto para piyasası, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz oranlarını yüzde 4,25-4,50 bandında sabit tutma kararının ardından yukarı yönlü bir ivme yakaladı.

Bitcoin, Fed kararı sonrasında 87 bin dolara kadar yükselmiş olsa da haberin yazıldığı an itibariyle 86 bin dolar seviyelerinde bulunuyor. Kripto para şirketlerinin hisseleri de olumlu bir seyir izliyor. Özellikle Bitcoin madencilik şirketlerinden Bitdeer yüzde 10, Core Scientific ise yüzde 8 yükseldi. Bitdeer'in bu yükselişinde ASIC üretimindeki teknolojik ilerlemeler ve stablecoin devi Tether'in şirketteki payını yüzde 21'e çıkarması etkili oldu. Core Scientific ise yapay zeka firması CoreWeave'in yakın zamanda gerçekleştirdiği halka arz başvurusundan olumlu etkileniyor. Ancak her iki şirket de yılın başından bu yana sırasıyla yüzde 61 ve yüzde 53 değer kaybetti.

Fed Başkanı Jerome Powell, tarifelere bağlı enflasyonun geçici olacağını ve ekonomide resesyon riskinin düşük seyrettiğini belirtti. Piyasalar bu açıklamalara olumlu tepki verdi. Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones gibi önemli endeksler en az yüzde 1 değer kazandı. Bununla birlikte, piyasa uzmanları bu iyimser havaya temkinli yaklaşıyor.

Ekonomist Mohamed A. El-Erian, Powell'ın gümrük tarifelerinin fiyatlara etkisini "tek seferlik" olarak değerlendirmesini eleştirdi. "Geçici" ifadesinin Fed literatürüne geri döndüğünü belirten El-Erian, "Özellikle on yılın başındaki büyük politika hatasından sonra ve mevcut belirsizlikler göz önüne alındığında, Fed yetkililerinin daha alçakgönüllü olmasını beklerdim. Enflasyonist etkilerin geçici olacağını şimdiden söylemek için çok erken." değerlendirmesinde bulundu.

Kripto piyasalarında yaşanan yükseliş eğiliminin yanında altın fiyatları da yükseliş eğilimini sürdürüyor. Salı günü 3.000 dolar sınırını aşan değerli maden, bugün 3.050 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Ritholtz Wealth Management'ın baş piyasa stratejisti Callie Cox, merkez bankasının yapacağı olası faiz indirimlerinin hisse senedi piyasasına zarar verebileceği uyarısında bulundu. Cox, "Enflasyon hedefine yaklaştıkça Fed'in nötr seviyeye kayması artık rahat değil. Yumuşak inişin sona erdiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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