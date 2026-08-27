Ethereum'da 3 bin dolar için tek şart var

Fiyat 21 Ağustos açılışı olan 2 bin 326 dolardan bu yana yüzde 7,8 kazandı. Ethereum hafta içinde 2 bin 567 dolara kadar yükseldi, ardından 2 bin 500 dolar çevresinde dar bir bantta dengelendi.

Hareketin çıkış noktası ağustos ayının büyük bölümünde geçerli olan bir sıkışma. Ethereum 1875 ile 1950 dolar arasında kilitlenmişti, alıcılar bu bandı kırıp şubat-mayıs döneminin direnç bölgesini de aştı ve şimdiye kadar eski aralığa geri dönüşü engelledi.

Chaikin Para Akışı 0,24 seviyesinde ve sıfır çizgisinin belirgin biçimde üzerinde kalıyor. Bu okuma alım baskısının satış baskısını aştığına işaret ediyor.

Ethereum, ralli öncesi sıkışma bölgesinden çıktıktan sonra yüzde 30'dan fazla yükseldi ve bu süreçte belirgin bir düzeltme yaşamadı. Fiyatın 2 bin 500 dolar çevresinden reddedilmesi son kırılımı savunmasız bırakabilir.

3 MİLYAR DOLARLIK TASFİYENİN YÜZDE 92'Sİ DÜŞÜŞ BEKLEDİ

Ethereum rallisi, ABD Hazinesinin 19 Ağustos'taki geri alım duyurusunun ardından başladı. Kurum, uzun vadeli tahvillerde likidite destekli geri alım üst sınırını operasyon başına 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkaracağını ve genişletilmiş işlemlerin 9 Eylül'de başlayacağını açıkladı. Piyasa kararı likiditeye duyarlı varlıklar açısından olumlu karşıladı. Uzun vadeli getirilerin gerilemesi, kripto paraların sabit getirili yatırımlara kıyasla cazibesini artırıyor.

Türev piyasasındaki tasfiyeler ilk hareketi büyüttü. 24 saat içinde yaklaşık 3 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi ve bu tutarın yüzde 92'sini düşüş yönlü pozisyonlar oluşturdu.

Ethereum bu süreçte yüzde 18 değer kazandı. Açığa satanlar yükselen piyasada pozisyon kapatmak zorunda kaldı. Bu hareket, Kasım 2021'den bu yana görülen en yoğun kısa pozisyon sıkışması olarak kayıtlara geçti.

Aynı hafta kurumsal talep de güçlendi. ABD'de işlem gören spot Ethereum borsa yatırım fonları 21 Ağustos'ta biten haftada yaklaşık 697,2 milyon dolar net giriş kaydetti. Söz konusu tutar 2026'nın en güçlü haftalık performansı oldu. Aynı hafta Bitcoin ve Ethereum fonlarına toplam 2,6 milyar dolar girdi.

Fon girişleri, merkeziyetsiz finans cephesindeki olumsuz gelişmenin piyasa etkisini sınırladı. Term Finance protokolüne yönelik yönetişim saldırısında tahmini 8,5 milyon dolarlık kayıp oluşmuştu.

2 BİN 550 DOLAR ÜSTÜ KAPANIŞ 3 BİN DOLARI AÇIYOR

Ethereum 4 saatlik Bollinger bantlarının üst yarısında dar bir aralıkta hareket ediyor. Göstergenin orta çizgisi 2 bin 477, üst bandı 2 bin 514 ve alt bandı 2 bin 441 dolar seviyesinde bulunuyor. Üst bandın üzerinde kapanış, alıcıların kısa vadeli kontrolü yeniden ele geçirdiğine işaret edecek.

Awesome Oscillator 32,22 ile pozitif bölgede kaldı ve yeniden yeşil çubuklar üretmeye başladı.

CoinGlass'ın üç günlük tasfiye ısı haritasına göre fiyata en yakın likidite yığılması 2 bin 545 ile 2 bin 555 dolar arasında toplanıyor. Yükseliş sürerse fiyatın karşılaşacağı ilk yoğun likidite alanı bu bölge olacak.

2 bin 550 doların aşılması 2 bin 575 ile 2 bin 600 dolar arasındaki daha ince likiditeyi açabilir. Günlük grafikte sonraki teknik seviyeler 2 bin 656 ve 2 bin 812 dolar olarak sıralanıyor.

CoinGlass ısı haritası 2 bin 410 ile 2 bin 420 dolar arasında yoğun bir tasfiye kümesi gösteriyor. Daha geniş günlük destek 2 bin 343 dolara, onun altındaki dönüş noktası da 2 bin 187 dolara denk geliyor. 2 bin 343 doların kırılması son kırılımı riske atar ve eski işlem aralığına dönüş ihtimalini artırır.

Daan Crypto Trades rumuzlu yatırımcı, Ethereum'un eski direncinin üzerinde sıkıştığını belirtiyor. Yatırımcıya göre alıcıların hafta sonuna kadar yeni yerel zirveler oluşturması gerekiyor. Daan, "Aksi halde fiyatın direncin altına geri sarkması ve hareketin büyük bir likidite toplama hamlesine dönüşmesi riski doğar." dedi.

Analist Ted Pillows da 2 bin 550 doları belirleyici direnç bölgesi olarak tanımlıyor. Pillows'un haftalık grafiğine göre bu seviyenin üzerindeki kapanış 3 bin dolara giden yolu açabilir. Grafik ilk desteği 2 bin 180 dolara, alt destek alanını ise 1950 dolara yerleştiriyor.

Yayım sırasında Ethereum 2 bin 500 dolardan işlem görüyor. Kripto para gün içinde 2 bin 567 dolara çıktı ve en düşük 2 bin 432 doları gördü. Pillows'un işaret ettiği 2 bin 550 dolarlık eşiğin yaklaşık 50 dolar altında bulunuyor.

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