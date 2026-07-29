Ethereum neden yükseliyor?

Ethereum, yayın sırasında yaklaşık 1.913 dolardan işlem görürken son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. Token, seans boyunca yaklaşık 1.856 dolar ile 1.926 dolar arasında hareket etti. Toparlanma, 1.850 ile 1.880 dolar bölgesinin başarıyla savunulmasının ardından geldi. Ethereum önce 1.874 dolardaki günlük Bollinger bandı orta noktasını, sonra da psikolojik 1.900 dolar seviyesini yeniden aştı.

Günlük grafikte fiyat, orta nokta ile 1.973 dolardaki üst bant arasında sıkışmış durumda. Bu da 1.970 ile 2.000 dolar bölgesini bir sonraki teknik direnç haline getiriyor.

MORGAN STANLEY ETF'Sİ KURUMSAL TALEBE EKLENDİ

Yükseliş, Morgan Stanley Ethereum Trust'ın ilk işlem seansıyla aynı döneme denk geldi. NYSE Arca'da MSSE koduyla listelenen fon, ilk günde 5,15 milyon dolar net giriş çekti ve 19,03 milyon dolarlık işlem hacmi üretti. Günlük en büyük girişi 5,91 milyon dolarla BlackRock'ın ETHB fonu kaydederken toplam spot Ethereum ETF girişleri 14,53 milyon dolara ulaştı. Seansın ardından ABD'de işlem gören Ethereum fonları yaklaşık 10,5 milyar dolarlık net varlık tuttu. Bu tutar, Ethereum'un piyasa değerinin yüzde 4,53'üne denk geliyor. Sektör verilerine göre kümülatif net girişler yaklaşık 11,21 milyar dolara ulaştı.

MSSE'nin yüzde 0,14'lük gider oranı, mevcut Ethereum fonları arasındaki ücret rekabetini de artırıyor. ETF girişleri tek başına fiyat hareketinin tamamına kurumların yol açtığını kanıtlamıyor. Buna karşın pozitif akışlar, Ethereum önemli bir destek bölgesini test ederken ve likidite görece zayıfken geldi ve ek bir spot talep sağladı.

AÇIĞA SATIŞ TASFİYELERİ SIÇRAMAYI HIZLANDIRDI

Türev piyasasındaki konumlanma toparlanmaya ivme kattı. Ethereum'da açığa satış tasfiyeleri 24 saatte 37,68 milyon dolara ulaşarak kaldıraçlı uzun pozisyonlar için kaydedilen 36,66 milyon doları hafifçe aştı. Sektör verilerine göre en büyük tekil tasfiye, Binance'deki 4,74 milyon dolarlık bir ETH-USDT pozisyonu oldu. Açığa satış pozisyonlarının zorunlu kapanışı, borsaların sözleşmeleri geri almasını gerektiriyor ve bu da mevcut bir toparlanmayı hızlandırabiliyor. Tasfiye ısı haritası, en güçlü yakın yoğunluğu 1.938 ile 1.943 dolar arasında, ek likiditeyi ise 1.955 ile 1.960 dolar civarında gösteriyor. Ethereum 1.900 doların üzerindeki desteği korursa fiyat bu bölgelere yönelebilir.

ANALİSTLER 1.800 DOLARI KRİTİK TABAN GÖRÜYOR

Kripto analisti Michael van de Poppe, toparlanmanın sürmesi için Ethereum'un 1.800 doların üzerinde tutunması gerektiğini belirtti. Van de Poppe'ye göre bu seviye korunursa Ethereum'un 2.000 doların üzerindeki rakamları görmesi an meselesi. Bir başka analist Daan Crypto Trades ise Ethereum'un düşüş trendi kanalını, günlük 200 dönemlik ortalamalarını ve Bitcoin karşısındaki boğa piyasası destek bandını yukarı kırdığını belirtti. Analiste göre Ethereum-Bitcoin yapısı haziran ayından bu yana yükseliş yönlü kaldı, ancak altcoinlerdeki ek kazançlar yine de Bitcoin'in desteğini korumasına bağlı.

Yakın vadedeki asıl makroekonomik sınav Fed'den gelecek. Piyasalar merkez bankasının politika faizini yüzde 3,50 ile 3,75 aralığında tutmasını beklese de olası çeyrek puanlık bir artışa ilişkin belirsizlik arttı. Politika yapıcılar, yüksek enflasyon ile gevşeyen enerji fiyatları arasında denge kurmaya çalışırken bölünmüş durumda. Daha az şahin bir açıklama eşliğinde faizin sabit tutulması, Ethereum'un 1.970 doları aşma çabasını destekleyebilir. Sürpriz bir artış ya da gelecekteki sıkılaştırmaya dair sert bir uyarı ise fiyatın yeniden 1.880 ya da 1.800 dolara doğru gerileme riskini artırabilir.

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