Coldcard vurgunu sonrası gözler BlackRock'a çevrildi

Coldcard donanım cüzdanlarına yönelik koordineli saldırının ardından yatırımcılar, varlıklarını düzenlemeye tabi fonlara taşımaya başladı. Bloomberg Intelligence kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, IBIT ve FBTC gibi fonların olaydan bu yana düzenli biçimde yeni giriş çektiğini belirtti. Balchunas bunu, "zorlu bir yazın ardından mükemmel bir nakit girişi" sözleriyle nitelendirdi.

Balchunas, saldırının yatırımcıları bir tercihe zorladığını savundu. Analist, birisi Bitcoin'lerine zarar vermeye kalktığında yatırımcıların güvenliği Kanada'daki beş kişilik bir butiğe mi yoksa 25 bin çalışanı ve 15 trilyon dolarlık varlık yöneten BlackRock'ın kurumsal yapısına mı emanet edeceğini sordu. Balchunas, "Geleneksel finans artık o kadar zavallı görünmüyor, değil mi?" ifadesini kullandı.

AÇIĞI YAPAY ZEKA DENETİMİ BİLE FARK EDEMEDİ

Saldırının temelinde, Kanada merkezli Coinkite'ın 2021'de yayımladığı donanım yazılımındaki teknik bir kusur bulunuyordu. Yazılım hatası nedeniyle Coldcard cihazları, yerleşik rastgele sayı üretecini devre dışı bırakıp seri numaralarına dayanan tahmin edilebilir kurtarma ifadeleri üretti. Bu açık, saldırganların özel anahtarları tahmin etmesine ve binlerce adresteki fonları boşaltmasına olanak tanıdı. Toplam kayıpların 130 milyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Saldırıdan yalnızca birkaç hafta önce geliştiriciler kodu yapay zekayla incelemiş ancak araç açığı fark edememişti.

BALCHUNAS ETF'LERİN SINIRLARINA DA DİKKAT ÇEKTİ

Balchunas, Wall Street'in kontrolünden endişe eden yatırımcıları yatıştırmaya çalışırken ETF'lerin "finansal sistemin merkezi" olmadığını ve televizyonda görülen büyük hedge fonlarına benzemediğini söyledi. Analiste göre bu fonlar çok düşük kâr marjıyla çalışıyor. Yine de Balchunas, bir ülkeden ayrılmak ya da sansürü aşmak için Bitcoin kullanmak gerektiğinde bir ETF'nin hiçbir işe yaramayacağını kabul etti. Ona göre sıradan kullanım için ortalama yatırımcı, artık cüzdan yazılımıyla tek başına uğraşmak yerine büyük saklayıcıların güvenliğini seçiyor.

ETF girişlerine BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu öncülük etti. 2024'te onaylanan ve ETF tarihinin en başarılı lansmanını yapan fon, yeni paranın büyük bölümünü topladı. Coinglass verilerine göre spot Bitcoin ETF'lerinin toplam yönetilen varlıkları yaklaşık 77,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Saldırının ardından temkinli yatırımcılar, varlıklarını borsalar da dahil olmak üzere farklı saklama çözümlerine taşıyor.

İlk 100 TL kripto varlık alımına 500 TL hediye!



1-31 Ağustos tarihleri arasında YAZ500 kodu ile Stablex’e üye ol, 100 TL’lik ilk kripto varlık alımına 500 TL kazanacak 1000 kişiden biri olma şansı yakala.



Kampanyaya Katıl