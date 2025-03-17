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Bu hafta (17-23 Mart) kilidi açılacak 3 token

Bu hafta (17-23 Mart) kilidi açılacak 3 token
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Kripto piyasasında token kilit açılışları, likiditeyi artırabilir, fiyat dalgalanmalarına yol açabilir ve yatırımcıların piyasa duyarlılığını etkileyebilir. Bu hafta üç büyük proje daha önce kısıtlanmış tokenlerini dolaşıma sokmaya hazırlanıyor...

1. Polyhedra Network (ZKJ)

Kilidi Açılma Tarihi: 19 Mart

Açılacak Token Sayısı: 15.50 milyon ZKJ (Maksimum arzın yüzde 1.55'i)

Mevcut Dolaşımdaki Arz: 60.3 milyon ZKJ

Toplam Arz: 1 milyar ZKJ

Web3'te ölçeklenebilirlik ve zincirler arası etkileşim üzerine yoğunlaşan Polyhedra Network, zkBridge teknolojisiyle güvenli işlem transferleri sağlıyor.

19 Mart'ta 15.50 milyon ZKJ tokenin kilidi açılacak ve yaklaşık 31.38 milyon dolar değerinde token piyasaya sürülecek. Dağılım şu şekilde olacak:

  • 8.47 milyon token (yüzde 2.65) ağ teşvikleri için ayrılacak.
  • Topluluk, airdrop ve pazarlama için 2.61 milyon token (yüzde 1.74) tahsis edilecek.
  • Vakıf rezervlerine 3.61 milyon token (yüzde 2.41) aktarılacak.
  • Ön satış yatırımcılarına 800 bin token (yüzde 4.00) dağıtılacak.

Bu kilit açılımı, ZKJ'nin piyasa değerinin yüzde 25.7'sine denk geliyor ve likiditeyi artırabilir.

2. Manta Network (MANTA)

Kilidi Açılma Tarihi: 18 Mart

Açılacak Token Sayısı: 13.63 milyon MANTA (Maksimum arzın yüzde 1.36'sı)

Mevcut Dolaşımdaki Arz: 393.7 milyon MANTA

Toplam Arz: 1 milyar MANTA

Manta Network, gizlilik odaklı bir blockchain olup sıfır bilgi (ZK) teknolojisiyle işlem güvenliği ve ölçeklenebilirlik sunuyor.

18 Mart'ta açılacak 13.63 milyon MANTA tokenin toplam değeri 3.34 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Dağılım şu şekilde:

  • 3.37 milyon token (yüzde 1.59) ekosistem ve topluluk için ayrılacak.
  • Vakıf 1.88 milyon token (yüzde 1.39) alacak.
  • Özel satış yatırımcılarına 3.50 milyon token (yüzde 2.70) tahsis edilecek.
  • Danışmanlara 1.87 milyon token (yüzde 2.31) verilecek.
  • Stratejik yatırımlara 1.67 milyon token (yüzde 2.70) ayrılacak.
  • Kurumsal yatırımcılar 1.35 milyon token (yüzde 2.70) alacak.

Bu açılım, arzın yüzde 42.5'inin hâlâ kilitli kalması nedeniyle piyasa duyarlılığını etkileyebilir.

3. Bubblemaps (BMT)

Kilidi Açılma Tarihi: Devam Ediyor (Günlük Açılım)

Toplam Arz: 1 milyar BMT

Mevcut Dolaşımdaki Arz: 256.18 milyon BMT

Günlük Açılacak Token Sayısı: 884.16 bin BMT (Maksimum arzın yüzde 0.09'u)

Binance Wallet üzerinde TGE sürecini tamamlayan Bubblemaps, zincir içi analiz platformu olarak öne çıkıyor. Başlangıç satışında 40 milyon BMT tokeni 0.02 dolar fiyatla satılmış ve 202,990 BNB toplanarak beklenenin yüzde 13,500 üzerinde bir ilgi görmüştü.

Proje, her gün 884.16 bin BMT tokenin kilidini açıyor. Dağılım şu şekilde:

  • 184.10 bin token (yüzde 0.07) ekosistem ve topluluk için ayrılıyor.
  • Airdroplar için 408.48 bin token (yüzde 0.18) tahsis ediliyor.
  • Likidite sağlamak amacıyla 291.58 bin token (yüzde 0.24) serbest bırakılıyor.

Bu aşamalı açılım, piyasada ani arz şoklarını azaltabilir, ancak genel etkisi belirsizliğini koruyor.

Hafta boyunca toplamda 34 milyon dolar değerinde yeni token piyasaya girecek. Bu gelişmeler, ekosistemlerde likiditeyi ve işlem hacmini etkileyebilir. Yatırımcıların, token dağılım modellerini yakından takip etmesi, kısa vadeli fiyat hareketlerini ve uzun vadeli piyasa istikrarını anlamalarına yardımcı olabilir.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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