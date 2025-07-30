BlackRock Ethereum ETF'sine staking özelliği eklemek istiyor

BlackRock Ethereum ETF'sine staking özelliği eklemek istiyor
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SEC, BlackRock'ın Ethereum ETF'sine staking dahil etme talebini resmi olarak değerlendirmeye aldı. Varlık devinin bu hamlesi, kripto para ETF'lerde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Donald Trump yönetiminin daha destekleyici yaklaşımı, staking entegrasyonuna yeşil ışık yakabilir. Ethereum yatırımcıları ilk kez ETF üzerinden staking geliri elde edebilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), BlackRock'ın iShares Ethereum Trust fonuna staking geliri önerisini resmi olarak incelemeye başladı. Bu gelişme, kripto ETF pazarında milyarlarca dolarlık yeni gelir kapıları açabilecek kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

SEC BlackRock'ın Ethereum Staking Talebini İnceliyor

Nasdaq'ın başvuruyu iletmesi ile başlayan süreç, diğer büyük varlık yöneticilerinin de benzer hamlelere hazırlandığı bir dönemde gerçekleşiyor. 21 Shares ve Grayscale gibi önde gelen kripto ETF sağlayıcıları da aynı yönde adımlar atıyor.

SEC'in Kurumsal Finans Bölümü, mayıs ayında belirli Blockchain staking faaliyetlerinin menkul kıymet arzını içermediğini açıklamıştı. Bu bildiri, kripto sektöründe staking'in ETF'lerde izin verilebileceği şeklinde yorumlandı.

Rex-Osprey, 2 Temmuz tarihinde farklı bir düzenleyici yol izleyerek ABD'de "ilk stake kripto ETF'sin," başlattı. Bu gelişme, staking özellikli ETF'lerin mümkün olduğunu ortaya koydu.

Önceki Biden yönetimi altında SEC, kritik bir mahkeme kararının ardından spot Bitcoin (BTC) ETF'lerini ve daha sonra Ethereum (ETH) ETF'lerini onaylamıştı. Bu fonlar o zamandan beri milyarlarca dolar getirmişti.

Aynı zamanda SEC, Grayscale'in Litecoin ETF önerisi için karar vermeyi 10 Ekim tarihine erteledi. Düzenleyici kurum, Başkan Donald Trump'ın ocak ayında göreve gelmesinden bu yana daha dostane bir ortam ışığında düzinelerce kripto ETF önerisini değerlendiriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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