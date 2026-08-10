Bitcoin'de yükseliş sürüyor: Yeni sınav çarşamba günü

Türkiye saatiyle çarşamba öğleden sonra açıklanacak enflasyon verisi, Bitcoin'in kısa vadeli yönü için kritik bir sınav olacak. Ethereum da haftalık yaklaşık yüzde 3 artışla 1.919 dolar dolayında işlem gördü. Solana 77 dolara yaklaştı. XRP ise günlük ve haftalık bazda düşüş kaydederek 1,03 dolara geriledi.

Kripto piyasasındaki yükseliş, küresel borsalardaki olumlu havayla aynı döneme denk geldi. Cuma günkü zayıf istihdam verisinin ardından S&P 500 rekor seviyeye yükselirken, MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi sekiz seansın yedincisinde yükseldi. Yükselişe, Taiwan Semiconductor ve SK Hynix'teki kazançlarla çip üreticileri öncülük etti.

PETROL İRAN GERİLİMİYLE YÜKSELDİ

Petrol fiyatları da yükseldi. Brent petrol yüzde 1 artışla 84,40 dolara çıktı ve üç seansta yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. Bu yükseliş, İran'ın ABD ile görüşmeleri reddetmesi ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak anlaşmanın sağlanamamasının ardından geldi.

ABD tahvil fiyatları, cuma günkü yükselişinin bir kısmını geri verdi. On yıllık tahvil getirisi bir baz puan artışla yüzde 4,66'ya çıkarken dolar, başlıca para birimleri karşısında güç kazandı.

BİTCOİN SEKTÖRDEKİ OLUMSUZ HABERLERE RAĞMEN YÜKSELDİ

Bitcoin, kripto sektöründeki olumsuz gelişmelere rağmen yükseldi. Son on günde sektörü sarsan üç olumsuz gelişme üst üste geldi.

Coldcard cüzdanlarını hedef alan saldırılarda dördüncü bir dalga ortaya çıktı ve zincir üstü tahminlere göre toplam kaybın yaklaşık 114 milyon dolar olduğu tahmin edildi. Aynı dönemde BTCPay Server'daki kritik bir açık, cuma günü işletmelere ait Lightning ağı düğümlerindeki fonların boşaltılmasına yol açtı. Ayrıca BIP-110 önerisi etrafındaki anlaşmazlık, zincirin iki blok boyunca ayrışmasına yol açtı.

Tüm bu olumsuz gelişmelere karşın Bitcoin, makro tarafındaki iyimserlikle yükselişini sürdürdü.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNKÜ ENFLASYON VERİSİNDE

Bitcoin için bir sonraki sınav, ABD tüketici fiyat verisi olacak. Cuma günkü istihdam rakamı, faiz artışı beklentilerini zayıflatarak Bitcoin üzerindeki faiz baskısını hafifletmişti.

Ancak çarşamba günü gelecek enflasyon verisinin daha yüksek faiz ihtimalini yeniden gündeme getirmesi, bu kazanımları geri alabilir. Bu nedenle piyasa, verinin faiz beklentilerini hangi yöne çevireceğini yakından izliyor.

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