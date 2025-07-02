Bitcoin zorlu döneme girdi

Kripto piyasalarında beklenen yaz rallisi yerini derin bir durgunluğa bıraktı. Bitcoin'in zincir üst hareketleri Glassnode raporunda hayalet kasabaya benzetilirken, piyasa katılımcıları makroekonomik gelişmeler için sabırsızlanıyor. Jerome Powell'ın faiz indirimi konusundaki temkinli yaklaşımı kripto varlıkları bekleme modunda tutmaya devam ediyor.

Bitcoin Fed Belirsizliği ve Jeopolitik Krizlerle Zorlu Dönemde

Bitfinex uzmanlarının son raporuna göre Bitcoin, 2013'ten bu yana ortalama yüzde 6'dan daha az kazanç sağladığı üçüncü çeyreğe makro belirsizliklerle başladı. Haziran ayındaki büyük kaldıraç temizliği Bitcoin vadeli işlem sözleşmeleri piyasasında açık pozisyonları 360 bin BTC'den 334 bin BTC'ye düşürdü.

Bu yüzde 7,2'lik azalış Bitfinex tarafından "zorla kaldıraç azaltma" sıfırlaması olarak tanımlanıyor. Pozisyonların daha temiz olmasıyla firma, çeyrek ilerledikçe 110 bin dolar üzerindeki veya 100 bin dolar altındaki fiyat sapmalarının kısa süreceğini bekliyor.

Nansen'da araştırma analisti Nicolai Søndergaard, piyasanın Fed'in politika sinyallerini beklediğini vurguluyor. Søndergaard, "Bu benim görüşüme göre dikkat edilmesi gereken en büyük şey, piyasa duyarlılığını bekle-gör yerine tek yönlü olacak şekilde çevirecek." açıklamasında bulundu.

En son Fed nokta grafiği 2025'te sadece bir veya iki kesintiyi işaret ederken, geçen ayın temel kişisel tüketim harcamaları revizyonu yüzde 3'e çıkarak politika yapıcılarını bölünmüş durumda tutuyor. Bitcoin salı günü 107.500 dolar civarında el değiştirirken, Ethereum ise 2.470 dolar seviyesinde gezindi.