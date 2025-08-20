Bitcoin ve Ethereum fiyatı düşüyor

Bitcoin ve Ethereum fiyatı düşüyor
Kripto para piyasalarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Yatırımcılar ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yapacağı Jackson Hole konuşması öncesinde yatırımlarını yeniden düzenledi. Bu gelişme kripto para piyasasında belirsizliği artırdı.

Bitcoin kâr satışları nedeniyle 113.253 dolara, Ethereum ise 4.168 dolara geriledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşması piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Spot ETF çıkışları da sürerken analistler konsolidasyon bekliyor. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanakları kritik seviyeye dönüştü.

Kripto Para Piyasasındaki Kâr Satışları Sürüyor

Kronos Research analisti Vincent Liu, Bitcoin fiyatının bu ayın başlarında ulaştığı gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesinin ardından kazanç satışları ve kaldıraçlı pozisyon tasfiyelerinin baskısı altında kaldığını belirtti. Liu, "Yatırımcılar 'bekle ve gör' modunda ve piyasa politika netliği ortaya çıkana kadar konsolide olabilir." dedi.

Ethereum için ise 4.200 doları kilit likidite noktası olarak gören Liu, "Bu seviyeyi tutması talebi çekerken, kırılması 3.900 dolar yönünde akım riskini taşıyor." şeklinde konuştu.

Mevcut piyasa konsolidasyonuyla birlikte analist, yatırımcıların borsa yatırım fonlarının yanı sıra makroekonomik katalizörleri de izlediğini söyledi. Rekor kıran bir temmuz ayının ardından spot Bitcoin ETF'leri girişlerde yavaşlama yaşadı ve bu ay hatta bazı net çıkışlar bile gördü.

Presto Research araştırma başkanı Peter Chung, "Yakın vadedeki en önemli olay Powell'ın bu cuma günkü Jackson Hole konuşması" dedi. Chung, piyasanın zaten eylül ayında faiz indirimi beklediğini ve eğer Powell buna zıt bir şey söylerse keskin düzeltme beklenebileceğini vurguladı.

