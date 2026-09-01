Bitcoin rallisini ayakta tutacak ana unsur belli oldu

Bitfinex analistlerinin 31 Ağustos raporuna göre son yükseliş giderek aşırı kaldıraçtan çok spot alıma dayanıyor. Analistlere göre spot ağırlıklı yapı, kaldıraca dayalı bir yükselişe kıyasla ani çözülme riskini azaltıyor.

Türev piyasadaki tablo aşırı ısınmaya işaret etmiyor. Bitcoin vadeli işlemlerindeki toplam açık pozisyon 55,6 milyar dolara ulaştı ve ağustos başına göre yüzde 20'den fazla arttı. Buna karşın yükseliş kademeli kaldı ve vadeli işlem primi tarihsel açıdan sağlıklı seviyelerde seyretti.

Bitfinex 77 bin 100 doları kısa vadeli destek olarak gösterdi. Analistlere göre bu seviyenin korunması ve spot alımların sürmesi, piyasanın görece dengeli kaldığına işaret edecek.

SAKLAMA HESAPLARINDA 59 BİN 100 BTC ARTIŞ

Bitfinex verileri arz cephesinde dikkat çekici bir değişim gösteriyor. 1000 ile 10 bin Bitcoin tutan balina cüzdanlarının toplam bakiyesi haziran sonundan bu yana 50 bin 500 Bitcoin azaldı.

Aynı dönemde Bitfinex'in borsalar ve ETF platformlarıyla ilişkili hesapları kapsayan "kurumsal saklama katmanı"ndaki Bitcoin miktarı 59 bin 100 arttı. Yalnızca ağustos yükselişi sırasında bu hesaplara 31 bin 500 Bitcoin eklendi.

Bitfinex'e göre balinalar ralli boyunca kâr satışı yaparken kurumsal talep bu arzı emdi. Raporda düzenlenmiş araçlara giren varlıkların kısa vadeli makro haberler nedeniyle ani tasfiyeye uğrama ihtimalinin daha düşük olduğu savunuldu.

Spot fon akışları aynı dönemde güçlü seyretti. ABD'de işlem gören spot Bitcoin fonları 17-27 Ağustos arasında dokuz seans üst üste 3,04 milyar dolar topladı. 28 Ağustos'ta ise son 10 seansın ilk net çıkışı kaydedildi ve fonlardan 201,9 milyon dolar çekildi.

80 BİN DOLAR GERÇEK ALICI SINAVI OLACAK

CoinEx baş analisti Jeff Ko, ağustos rallisinin Hazine geri alımlarıyla gerileyen tahvil getirileri, zayıflayan dolar ve biriken kısa pozisyonların tasfiyesiyle hızlandığını söyledi. Ko'ya göre ralliyi hızlandıran kısa pozisyon sıkışmasının etkisi büyük ölçüde geride kaldı.

Analist bundan sonrası için farklı bir ölçüt koyuyor. Ko, "Buradan itibaren önemli olan spot alıcıların 80 bin dolar civarındaki arzı emmeyi sürdürüp sürdürmediği." dedi.

Ko 80 bin ile 83 bin dolar aralığını teknik bir dirençten fazlası olarak görüyor. Analiste göre bu bölge, yükselişin kısa pozisyon sıkışması olmaktan çıkıp gerçek sermaye girişinin sınandığı noktayı oluşturuyor.

BTSE operasyon direktörü Jeff Mei, kalıcı yükselişi fon talebinin tüm ürünlere yayılması ve enflasyon verilerinin Fed'i faiz artırımından uzak tutacak ölçüde iyileşmesi koşullarına bağladı.

Mei ayrıca Bitcoin'in 87 bin doların üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 100 bin doların gerçek hedef hâline geleceğini belirtti.

Bitcoin üzerindeki başlıca baskıyı daha sıkı faiz görünümü oluşturuyor. Bitfinex'in 31 Ağustos raporu, Warsh'ın Jackson Hole açıklamalarının ardından eylülde faiz artırımı olasılığının yükseldiğini belirtti. Raporda iki yıllık ABD tahvil getirisi de yüzde 4,31 civarında verildi.

Enflasyon bu tablonun ana kısıtı olmayı sürdürüyor. Temmuz ayında kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi yıllık yüzde 3,7, çekirdek PCE yüzde 3,3 arttı. İkinci çeyrekte özel yurt içi talep yıllıklandırılmış yüzde 4,2 büyüdü.

Ko, 4 Eylül Cuma günü açıklanacak ağustos istihdam raporunu Fed toplantısı öncesindeki en önemli veri olarak gösteriyor. Temmuz ayında tarım dışı istihdam 23 bin azalmıştı.

Aynı analist, CLARITY Yasası'nın görüşülmesine geçilmesi için 15 Eylül'de yapılması planlanan Senato usul oylamasını ayın en önemli kriptoya özgü gelişmelerinden biri olarak gösteriyor. Fed'in 15-16 Eylül toplantısı ise genel parasal zemini belirleyecek.

Yayım sırasında Bitcoin 77 bin 888 dolardan işlem görüyor. Kripto para Warsh'ın konuşmasının ardından gördüğü 76 bin 857 dolarlık dipten toparlanmış olsa da son saatlerde yeniden 78 bin doların altına geriledi.