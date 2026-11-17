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ABD'deki spot Bitcoin (BTC) ETF'lerine 16 Kasım pazartesi günü toplam 7,9 milyon dolar net giriş oldu. Fonlar böylece yedi işlem günü süren çıkış serisini sonlandırdı.

Girişin kaynağı BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu oldu. Fona 76,5 milyon dolar giriş görülürken diğer fonların büyük bölümü günü eksiyle kapattı. IBIT'te 11 işlem günü süren ve toplam yaklaşık 2,35 milyar dolara ulaşan çıkış serisi de böylece sona erdi.

GBTC'DEN 34,6 MİLYON DOLAR ÇIKTI

Günün en büyük çıkışı Grayscale'in GBTC fonunda yaşandı ve fondan 34,6 milyon dolar çekildi. Fidelity'nin fonundan 11,3 milyon dolar, Grayscale'in ikinci Bitcoin fonundan 6,6 milyon dolar çıktı.

Invesco'nun fonundan 6,5 milyon dolar, Ark Invest'in fonundan 4,3 milyon dolar ve Franklin Templeton'ın fonundan 3,8 milyon dolar çekildi. Morgan Stanley'nin Bitcoin ETF'sinden de 1,5 milyon dolar çıktı.

Pazartesi girişi IBIT'teki çıkışın yalnızca yüzde 3'ünü karşıladı. ABD'deki Bitcoin ETF'leri son bir ayda 31 bin BTC'den fazla kaybetti ve Korku ve Açgözlülük Endeksi pazartesi 10'a inerek hazirandan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

GRAYSCALE 64 BİN DOLARDA FIRSAT GÖRÜYOR

Varlık yönetim şirketi Grayscale'in araştırma başkanı Zach Pandl, kasımdaki satışın orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olabileceğini söyledi. Pandl, "Mevcut fiyatlar cazip giriş noktaları sunuyor" dedi.

Grayscale, Bitcoin'in yaklaşık yüzde 17 düşüşle 64 bin dolara gerilemesini stablecoin itfalarına, yapay zeka hisselerindeki zayıflığa ve zorunlu pozisyon tasfiyelerine bağladı. Stablecoin arzı 9 Kasım'a kadarki 30 günde 14,2 milyar dolar azaldı.

VanEck'ten Matthew Sigel ise 19 Kasım'da işlem görmeye başlayacak Anthropic hisselerinin Bitcoin'den para çektiğini savundu. Sigel, kısa vadeli dibin aralık başında görülebileceğini söyledi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,1 değer kazanan Bitcoin 64 bin 800 dolardan işlem görüyor.