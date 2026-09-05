Bitcoin düşerken Trump Fed'e çağrı

Trump, Truth Social hesabından paylaştığı mesajda güçlü ekonominin Fed'e borçlanma maliyetlerini düşürme imkânı tanıması gerektiğini savundu. Başkan, ABD'ye borç vermenin kısa süre öncesine göre daha güvenli hale geldiğini savunarak faizlerin indirilmesini istedi. Ülkenin "eski günlerdeki gibi" dünyanın en düşük faizine sahip olması gerektiğini ifade etti. Trump aynı paylaşımda para politikasını ticaret gündemiyle birleştirdi ve büyük harflerle faizlerin indirilmemesi halinde ABD'nin açık verdiği ülkelerle ticareti keseceğini yazdı. Başkan, yüksek faizin ülkeyi "çok haksız bir dezavantaja" soktuğunu öne sürdü. Fed yetkililerine "bir kez olsun vatansever" olmaları çağrısında bulundu. Ucuz borçlanmanın gümrük vergilerinden daha çok işe yarayacağını savundu.

Çağrı, beklentiyi aşan istihdam raporunun ardından geldi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) cuma günü tarım dışı istihdamın ağustosta 162 bin arttığını, işsizlik oranının ise yüzde 4,1'de kaldığını açıkladı. Ankete katılan ekonomistler, istihdamın yaklaşık 56 bin artmasını bekliyordu. Artış son 12 ayın 31 binlik aylık ortalamasının da belirgin biçimde üzerine çıktı. Önceki iki ayın verileri de yukarı yönlü güncellendi. Hazirandaki istihdam artışı 20 binden 31 bine çıkarıldı. Temmuz için açıklanan 23 binlik kayıp ise 21 binlik artış olarak düzeltildi. İki ayın toplam istihdamı böylece önceki açıklamaya göre 55 bin daha yüksek hesaplandı. Yiyecek ve içecek hizmetlerinde istihdam 59 bin, yerel yönetimlere bağlı eğitim kurumlarında 42 bin, imalatta ise 16 bin arttı.

Fed'in faiz kararlarını Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) alıyor. Komite, para politikasını Beyaz Saray'ın talimatlarından bağımsız biçimde azami istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda belirliyor. Trump, hangi ülkelerle ticareti hangi tarihte durduracağını açıklamadı. Piyasadaki tepki de başkanın talebinin tersineydi. Güçlü istihdam verisi, Fed'in 15-16 Eylül toplantısında faizi artırma ihtimaline yönelik beklentileri güçlendirdi.

BİTCOİN 82 BİN DENEMESİNDEN GERİ DÖNDÜ

Bitcoin cuma günü istihdam raporu açıklanmadan önce yaklaşık 82 bin 262 dolara kadar yükseldi. İstihdam raporunun ardından satışlar hızlandı ve fiyat dakikalar içinde 81 bin 600 dolar civarından 79 bin 800 dolara indi. Bitcoin böylece yaklaşık 1800 dolar kayıpla yeniden 80 bin doların altına indi. Hareket, kripto paranın ağustosta yaklaşık yüzde 25 kazandığı sert yükselişin ardından geldi. ABD'de işlem gören spot Bitcoin fonları da ağustostaki 21 işlem gününün 16'sında net giriş kaydetmişti. Ayın toplam net girişi 3,52 milyar dolara ulaşmıştı. CoinGlass verilerine göre istihdam raporunun açıklandığı saatleri kapsayan dört saatlik dönemde yaklaşık 251 milyon dolarlık kaldıraçlı kripto pozisyonu tasfiye edildi. Tasfiye edilen pozisyonların 216 milyon doları yükseliş, 35,14 milyon doları ise düşüş beklentisiyle açılmıştı.

eToro'nun ABD yatırım analisti Bret Kenwell, güçlü istihdam verisinin piyasalarda "iyi haber kötü haberdir" şeklinde yorumlanabileceğini söyledi. Analiste göre bu yaklaşım, hisse senetleri ve son dönemde toparlanan Bitcoin üzerinde baskı yaratabilir. Kenwell, Fed'in iş gücü piyasasını tam istihdama yakın gördüğünü, bu nedenle enflasyonun temel politika kaygısı olarak öne çıktığını belirtti. Analiste göre güçlü istihdam, ekonomiyi ucuz krediyle destekleme ihtiyacını azaltıyor. Bu ortamda devlet tahvilleri gibi faiz geliri sağlayan varlıklar daha cazip hale gelebiliyor. Bitcoin'in fiyat riskini almadan faiz geliri elde etme imkânı, kripto paranın sermaye çekmesini zorlaştırabiliyor.

FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ YÜZDE 61'E ÇIKTI

Fed fon faizi vadeli işlemlerinde eylül toplantısında faiz artırımına verilen olasılık, istihdam verisinin ardından yüzde 52'den yüzde 61'e çıktı. Veri sonrasındaki bir diğer fiyatlamada bu olasılık yüzde 59 dolayındaydı. Açıklamanın ardından ABD tahvil getirileri yükseldi. Para politikası beklentilerine duyarlı iki yıllık tahvil getirisi beş baz puan artarak yüzde 4,38'e çıktı. 10 yıllık tahvil getirisi ise bir baz puan yükselerek yüzde 4,78'e ulaştı. Dolar endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken altın yüzde 1,2 geriledi. Citigroup, güçlü verinin ardından Fed'in bir sonraki faiz indirimi için tahminini Ekim 2026'dan Haziran 2027'ye erteledi. Banka, 2027'nin haziran, eylül ve aralık aylarında 25'er baz puanlık üç indirim bekliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, perşembe günü eylüldeki faiz kararında bir sonraki enflasyon raporunun belirleyici olacağını söylemişti. Açıklamanın ardından Polymarket'te faiz artırımı olasılığı yüzde 38'e kadar gerilemişti. BLS ağustos üretici fiyat endeksini 10 Eylül'de, tüketici fiyat endeksini 11 Eylül'de açıklayacak. FOMC iki günlük toplantısına 15 Eylül'de başlayacak ve faiz kararını 16 Eylül'de duyuracak. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 79 bin 710 dolardan işlem görüyor.