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Bitcoin değer saklama rolünü üstleniyor

Bitcoin değer saklama rolünü üstleniyor
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Bitcoin, Trump'ın tarife politikaları ortamında geleneksel risk varlıklarından olumlu ayrışıyor. NYDIG raporuna göre kripto para birimi, "ABD-risk-kapalı" dönemlerde değer saklama aracı işlevi görüyor. Nisan ayından bu yana yüzde 13'ten fazla değer kazanan Bitcoin, altın ve İsviçre frangı gibi güvenli limanların yanında yer alıyor.

Bitcoin'in geleneksel varlıklarla olan ilişkisinde potansiyel bir değişim yaşanıyor. NYDIG'in küresel araştırma başkanı Greg Cipolaro'ya göre, 25 Nisan'da sona eren işlem haftasında Bitcoin "fark edilir şekilde farklı" bir davranış sergiledi. Cipolaro, kripto para biriminin artık "kaldıraçlı ABD hisse senedi betasının likit kaldıraçlı bir versiyonu gibi değil, daha çok egemen olmayan bir kurum tarafından ihraç edilen, olduğu gibi bir değer saklama aracı gibi" hareket ettiğini vurguluyor.

Bitcoin Değer Saklama Özelliğiyle Piyasa Çalkantılarına Meydan Okuyor

ABD piyasalarının son haftalarda düşüş gösterdiği bir dönemde Bitcoin (BTC) kendisini ayrıştırmayı başardı. Greg Cipolaro, bu duruma dikkat çekerken "Geleneksel risk varlıklarından ayrışma hala çok erken ve kırılgan, ancak kripto piyasalarını 7/24 izleyenler için değişim hissedilebilir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın 2 Nisan'daki "Kurtuluş Günü" tarife açıklamaları, küresel ticaret gerilimlerini tırmandırdı. Bu açıklamalar, her ülkeye minimum yüzde 10 olmak üzere çeşitli oranlarda tarifeler uygulanacağını bildirdi. Söz konusu ekonomik belirsizlik ortamında S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksleri değer kaybederken, ABD doları ve uzun vadeli ABD Hazine bonoları da düşük performans gösterdi.

Bu dönemde altın ve İsviçre frangı gibi geleneksel güvenli limanlar değer kazanırken, Bitcoin de bu kategoriye girmeye aday oldu. NYDIG raporuna göre hisse senetleri, döviz kurları, faiz oranları ve tahvillerdeki artan oynaklık, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirdi.

Cipolaro, yatırımcıların ABD hegemonyasına alternatifler aradıklarını belirtti. Geleneksel finansal sistemlerin dışında alternatif arayan yatırımcılar için seçenekler sınırlı. Altın yaklaşık 22 trilyon dolar piyasa değeriyle en büyük egemen olmayan değer saklama aracı olarak kalırken, Bitcoin bunun küçük bir kısmı olan 1,8 trilyon dolarlık bir değere sahip.

Bitcoin, listelenen üst kripto varlıkları arasında "sadece parasal veya değer saklama kullanım durumlarına odaklanan" tek varlık olarak öne çıkıyor. Diğer kripto varlıklar ise daha çok merkezi olmayan uygulama platformları için yakıt olarak tanımlanabilir. Cipolaro son olarak, Bitcoin'in son kazanımlarına rağmen "piyasanın aşırı ısındığına dair çok az işaret olduğunu" ve toparlanmanın hala erken aşamalarda olduğu sonucuna vardığını belirtti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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