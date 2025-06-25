Bitcoin ateşkes anlaşmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçirdi

Bitcoin ateşkes anlaşmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçirdi
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İran-İsrail ateşkes müzakereleriyle birlikte Bitcoin 108.000 doları geçerek hafta sonu kayıplarını sildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın temkinli faiz açıklamalarına rağmen kurumsal talep güçlü kalırken ETF'ler günlük 588 milyon dolar girişi aldı. Kripto piyasa değeri 3,4 trilyon dolara yükseldi.

Orta Doğu'daki gerginliklerin azalmasıyla birlikte kripto piyasalarında güven ortamını yeniden sağladı. Pazar günü İsrail- İran çatışması nedeniyle 100.000 doların altına düşen Bitcoin, ateşkes müzakereleriyle birlikte toparlanma sürecine girdi. Kurumsal yatırımcıların süregelen talebi ve ETF girişlerindeki istikrar, makro ekonomik belirsizliklere rağmen kripto varlıklara olan güveni pekiştiriyor.

Bitcoin 100.000 Dolar Seviyesinde Direnç Gösterdi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) gün içinde artış göstererek 108.000 doları geçti ve hafta sonu kayıplarını geri aldı. Bu performans, İran ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının kripto piyasalarında yarattığı rahatlama ortamıyla gerçekleşti.

Kripto piyasasının toplam değeri 3,4 trilyon dolara yükselirken, Ethereum ve Solana gibi önde gelen büyük kripto paralar da mütevazı kazançlar kaydetti. GMCI 30 Endeks değerine göre ilk 30 kripto para birimine odaklanan bu fiyat hareketini yansıttı.

Wall Street'ten gelen destek devam ederken ABD spot ETF'leri 24 Haziran'da 588,5 milyon dolar topladı. SoSoValue verilerine göre Ethereum fonları da 71 milyon dolar girişi alarak kümülatif girişleri 4 milyar doların üzerine çıkardı.

Kurumsal düzeyde Bitcoin birikimi çabaları da hızlandı. Japonya merkezli Metaplanet, BTC stratejisi için hisse ihracı yoluyla 514 milyon dolar sağladığını duyurdu. Arizona, Ohio ve Texas gibi ABD eyaletleri de kamu fonlarını Bitcoin rezervlerine tahsis etme yönünde adımlar attı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın temkinli faiz politikası açıklamalarına rağmen analistler kurumsal talebin makro belirsizliklere karşı dirençli olduğunu vurguluyor. BRN araştırma başkanı Timothy Misir, "Devlet rezervleri, kurumsal benimsenme ve ETF akışları gibi yapısal itici güçler makro faktörlere karşı dirençli görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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