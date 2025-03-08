Beyaz Saray kripto sorumlusu SOL, XRP ve ADA rezerv tercihinin nedenini açıkladı

Perşembe gecesi imzalanan Stratejik Bitcoin Rezervi kararnamesi sonrasında David Sacks, federal hükümetin kripto varlıklarının kapsamlı bir denetiminin yapılacağını açıkladı. ABD hükümetinin halihazırda Bitcoin'e ve Ethereum'a sahip olduğu doğrulanırken, diğer kripto varlıklar hakkında net bir bilgi verilmedi. Kararname, müsadere edilen kripto varlıkların stoklanması ve yönetilmesi için de önemli bir çerçeve sunuyor.

David Sacks: Trump Kripto Listesinde Sadece Piyasa Değerine Odaklandı

Sacks, Trump'ın kripto para açıklamalarına yönelik spekülasyonları netliğe kavuşturdu. Sacks, "Başkan sadece piyasa değerine göre ilk beş kripto parayı belirtti." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, kripto topluluğundaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Sacks'in yorumları, piyasalarda yaşanan dalgalanmaların ardından geldi. Trump'ın sadece bu coinleri anması, hafta sonu fiyatlarda yüzde 70'e yaklaşan ani artışlara neden olmuştu. Sonrasında ise beklendiği gibi bir geri çekilme yaşandı.

Federal hükümetin hangi kripto paralara sahip olduğu konusunda da açıklamalar yapan Sacks, "Muhasebe yapmamız gerekiyor." dedi. ABD hükümetinin 198.109 BTC'ye sahip olduğu biliniyor. Bu miktar, mevcut piyasa fiyatıyla yaklaşık 17 milyar dolara denk geliyor.

Başkanlık kararnamesi, hükümetin müsadere ettiği Bitcoin dışındaki varlıklardan oluşan bir 'ABD Dijital Varlık Stoğu' oluşturulmasını da öngörüyor. Hükümet, müsadere işlemleri dışında stok için ek varlık edinmeyecek.

Sacks, federal hükümetin sahip olduğu kripto paralar için staking ve borç verme seçeneklerinin de değerlendirilebileceğini ifade etti. Hazine bakanı ve ekibinin portföy yönetimi konusunda yetkilendirileceğini belirten Sacks, "Bu staking, yeniden dengeleme ve satışları içerebilir." açıklamasında bulundu.