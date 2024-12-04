Bakan Şimşek'ten kripto para ve borsa hakkında çarpıcı açıklamalar: İşte Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının sayısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen Halkbank Gençİz Zirvesi'nde Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Kripto para ve borsa piyasalarına dair önemli açıklamalarda bulunan Şimşek, borsanın daha güvenli olduğunu, kripto paraların ise yüksek risk içerdiğini vurguladı. Ekonomik reformlar ve mali disiplin konularına da değinen Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik zorluklarla nasıl başa çıkabileceğini aktardı.

Bakan Şimşek'ten Önemli Kripto Para ve Borsa Açıklaması

Halkbank'ın İstanbul'da düzenlediği Gençİz Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiden tasarrufa, kripto paralardan borsaya kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu.

Kripto para piyasalarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yapan Şimşek, Türkiye'de dört büyük kripto platformunda toplam 22.1 milyon hesap bulunduğunu belirterek, yatırımcı ilgisinin en riskli alanlardan birine yöneldiğine dikkat çekti. Bakan Şimşek açıklamasında, "Kripto paralar özünde bir yazılımdan ibaret. İnsanlar, birilerinin yazdığı algoritmaları satın alıyor. Ancak borsadan farklı olarak burada somut bir varlık bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Şimşek ayrıca borsadaki yatırım araçlarının daha güvenli olduğunu vurguladı.

Enflasyonla mücadele konusunda umut verici gelişmelerin yaşandığını aktaran Şimşek, geçtiğimiz yıl yüzde 65 düzeyinde seyreden yıllık enflasyonun, Merkez Bankası öngörülerine göre bu yıl yüzde 44 seviyesine gerileyeceğini bildirdi. Bakan, bütçe açığının azaltılmasının dezenflasyonist etkisine vurgu yaparken, "Yönetilen fiyatlar ve gelir politikalarıyla süreci destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Finansal piyasalardaki risklere dikkat çeken Şimşek, tarihi örneklerle konuyu pekiştirdi. 1634 yılındaki Hollanda lale balonundan bahseden Bakan, bir lale soğanının değerinin dönemin konut fiyatlarına kadar yükseldiğini ve sonrasında çöktüğünü anlattı. Ayrıca, Newton'un South Company hisselerinde yaşadığı kayıp örneğini paylaşan Şimşek, ünlü bilim insanının "Gök cisimlerinin hareketlerini hesaplayabiliyorum ama insanların çılgınlığını hesaplayamadım." sözünü aktardı.

Zirvede tasarruf bilincine de değinen Şimşek, çarpıcı bir örnekle dikkat çekti. Günde bir paket sigara tüketiminin yıllık maliyetinin 27 bin 367 TL'ye ulaştığını belirten Bakan, bu tutarın 5 yıl boyunca mevduatta değerlendirilmesi durumunda 147 bin TL'ye yükselebileceğini ifade etti. Erken yaşta tasarrufa başlamanın önemini vurgulayan Şimşek, 20 yaşında başlayıp 10 yıl boyunca yıllık 5 bin TL biriktiren birinin 60 yaşında 1.5 milyon TL'ye yakın bir birikime ulaşabildiğini, buna karşılık 30 yaşında başlayıp 20 yıl biriktiren birinin ise 817 bin TL civarında bir birikime sahip olabildiğini belirtti.

Konuşmasının son bölümünde küresel ekonomik sorunlara değinen Şimşek, yapay zeka gibi dönüştürücü teknolojiler, iklim değişikliği ve jeopolitik gerginliklerin dünya ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Bakan, Türkiye'nin bu süreçte yapısal reformlara odaklanması gerektiğinin altını çizdi.