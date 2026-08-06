ABD'nin CLARITY Yasası için kritik 48 saat başladı

Senato Çoğunluk Lideri John Thune, 5 Ağustos Çarşamba günü ABD takvimine göre üniversite sporları tasarısı, geçici bütçe değişikliği ve Todd Blanche'ın başsavcılık adaylığı için görüşmeyi sonlandırma önergesi verdi. Ancak listede CLARITY Yasası yer almadı. Bu durum, hafta sonu oylama ihtimalini daha da zayıflattı. Senato, resmi takvimdeki beş haftalık 10 Ağustos-11 Eylül tatiline gireceği için her geçen saat oylama penceresini daraltıyor.

Yasa kabul edilirse kripto denetimi iki kurum arasında paylaşılacak. Çoğu token Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC), geri kalanı ise Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yetkisine girecek. Tasarı Temsilciler Meclisi'nden Temmuz 2025'te 294'e karşı 134 oyla, Senato Bankacılık Komitesi'nden ise 14 Mayıs'ta 15'e karşı 9 oyla geçti. Yasanın destekçileri gerekli oylara sahip olsa da 60 oy eşiğine ulaşmak zorlaşıyor. Başlıca engel etik maddelerinde düğümleniyor. Demokratlar, federal yetkililerin dijital varlıkları tanıtmasına daha sıkı sınırlar getirilmesini istiyor ve Beyaz Saray adım atana kadar görüşmeyi sonlandırma önergesine destek vermeyeceklerini bildirdi. Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis ise 11 aydır süren görüşmelerdeki tıkanmanın sorumlusu olarak karşı tarafı gösteriyor.

GENIUS ÖRNEĞİ TASARININ ÖLMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR

Kripto sektörü benzer bir sınavı daha önce yaşadı. Stablecoin düzenlemesi GENIUS Yasası, Mayıs 2025'teki ilk görüşmeyi sonlandırma oylamasını 48'e karşı 49 oyla kaybetmişti. Demokratlar o dönemde de benzer itirazlarla masadan kalkmıştı. Ancak beş hafta sonra aynı tasarı Senato'dan 68'e karşı 30 oyla geçti ve temmuz ayında yasalaştı. Görüşmeyi sonlandırma oylamasının başarısız olması, sürecin sonunu değil yeni bir pazarlık aşamasını işaret etmişti. Bu kez takvim daha sıkışık görünüyor. Senato 14 Eylül'de dönecek, 5 Ekim'de ise ara seçim kampanyası için yeniden tatile girecek. Bu da yasaya yaklaşık üç haftalık bir çalışma süresi bırakıyor.

PİYASA YASAYI FİYATLAMIYOR, BAHİSLER YÜZDE 17'YE DÜŞTÜ

Shark Tank programının yatırımcısı Kevin O'Leary, kurumsal parayı bir kurum düzenlemesine değil doğrudan yasaya bağlıyor. O'Leary haziranda bir televizyon kanalına "CLARITY Yasası çıkana kadar Bitcoin hiçbir yere gitmez." demişti. Aradan iki ay geçti ve tasarı ilerlemedi. Bazı analistler ise 200 bin dolarlık Bitcoin hedefini yasanın geçmesine bağlıyor. Ancak piyasa bu senaryoyu fiyatlamıyor. Bitcoin, haber yayıma hazırlanırken yüzde 0,5 artışla yaklaşık 64.126 dolardan işlem görüyordu. Tahmin piyasası Polymarket'te yasanın 2026'da imzalanma ihtimali, şubatta yüzde 70'in üzerindeyken yüzde 17'ye kadar geriledi ve sözleşmede 5 milyon doları aşan işlem gerçekleşti. Galaxy analistleri de haziranda yasalaşma olasılığını düşürmüş, gerekçe olarak politikayı değil takvimi göstermişti.

Kongre adım atmasa bile devreye girmeye hazır bir alternatif var. CFTC Başkanı Michael Selig'in kural taslakları hazır. Selig, bunları Kongre'nin onayı olsun ya da olmasın uygulamaya koymayı planlıyor. Beş kişilik kurulun tek üyesi olması, hızlı hareket etmesini sağlıyor. Ancak bu yol geri alınabilir. Bir sonraki yönetimde atanacak halefi, kuralları oylama olmadan iptal edebilir. Bir yasa ise seçimden seçime dayanıklı kalıyor. Eski CFTC Başkanı Chris Giancarlo, kripto inovasyonunun her iki durumda da süreceğini savunuyor. Thune'un ABD takvimine göre 7 Ağustos Cuma günü önergeyi sunup oylamayı aynı gün gündeme alması hâlâ mümkün. Vermezse GENIUS örneği, tasarının ölmediğini ve eylülde üç haftalık bir şansının daha olduğunu gösteriyor.

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