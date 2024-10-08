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ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı

ABD Yüksek Mahkemesi 4,4 milyar dolarlık Bitcoin davasını sonuçlandırdı
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ABD Yüksek Mahkemesi, Battle Born Investments'ın 69.370 Bitcoin üzerindeki hak iddiasını reddetti. Bu karar, ABD hükümetinin 4,38 milyar dolar değerindeki Bitcoin'i satmasının önünü açabilir. Silk Road'dan el konulan kripto varlıkların akıbeti, piyasaları etkileyebilecek potansiyele sahip.

Kripto para dünyasının en büyük davalarından biri sonuca bağlandı. Battle Born Investments'ın Silk Road'dan ele geçirilen Bitcoin'ler üzerindeki iddiası, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi. Bu karar, hukuki bir sonucunun ötesinde, kripto para piyasalarını önemli ölçüde etkileyebilecek ekonomik bir adım olarak görülüyor.

Silk Road'un Kripto Hazinesi ABD Hükümetine Geçiyor

ABD Yüksek Mahkemesi, Silk Road'dan ele geçirilen 69.370 Bitcoin'in sahipliği konusundaki davayı karara bağladı. Battle Born Investments adlı şirketin, söz konusu kripto varlıklar üzerindeki hak iddiası mahkeme tarafından reddedildi. Bu karar, ABD hükümetinin yaklaşık 4,38 milyar dolar değerindeki Bitcoin'i satma yetkisini teyit etti.

Dava, Silk Road'un 2013 yılında kapatılmasının ardından başladı. Battle Born Investments, iflas eden bir borçludan satın aldığı haklar aracılığıyla bu Bitcoin'lerin sahibi olduğunu iddia ediyordu. Şirket, Raymond Ngan adlı bu borçlunun, Silk Road'dan milyarlarca dolar değerinde Bitcoin çalan gizemli kişi olduğunu ileri sürdü. Ancak bu iddialar mahkemeler tarafından inandırıcı bulunmadı.

Bu kararın ardından, ABD hükümetinin elindeki Bitcoin'leri satma olasılığı artıyor. Geçmişte benzer durumlar, kripto para piyasalarında önemli dalgalanmalara yol açmıştı. Örneğin Alman hükümetinin Haziran ve Temmuz aylarında 3,15 milyar dolar değerinde yaklaşık 50.000 Bitcoin satması, piyasalarda ciddi bir volatilite yaratmıştı.

Olası bir toplu satışın, Bitcoin fiyatları üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceği düşünülüyor. Bu durum, sadece Bitcoin değil, tüm kripto para ekosistemini etkileme potansiyeline sahip.

Öte yandan, bu gelişme kripto para dünyasındaki yasal düzenlemeler ve devlet müdahaleleri konusundaki tartışmaları da alevlendiriyor. Bazı yatırımcılar, bu tür büyük ölçekli devlet müdahalelerinin, kripto paraların merkeziyetsiz yapısına zarar verebileceğini düşünüyor.

Silk Road davası, Blockchain teknolojisinin geleceği açısından da önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Kripto para birimlerinin yasal statüsü ve devlet kontrolü konusundaki tartışmalar, bu kararla birlikte yeni bir boyut kazanıyor.

ABD hükümetinin bu kripto varlıkları nasıl değerlendireceği henüz net değil. Ancak bu konuda farklı senaryolar tartışılıyor. Bazı uzmanlar, hükümetin bu Bitcoin'leri uzun vadede tutarak bir "stratejik Bitcoin stoğu" oluşturabileceğini öne sürüyor. Diğerleri ise varlıkların kademeli olarak satılarak piyasa üzerindeki etkisinin minimize edilebileceğini düşünüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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