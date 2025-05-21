ABD Senatosu tarihi stablecoin yasasını ilerletmeyi kabul etti

Kripto para piyasalarında düzenleme konusu her zaman en zorlu aşamalardan biri oldu. Şimdi ise ABD'de ilk kapsamlı kripto mevzuatı olma yolunda ilerleyen tam teşekküllü GENIUS Yasası, bu alandaki belirsizliği ortadan kaldırabilir. Yasa tasarısı ile birlikte JPMorgan ve Bank of America gibi büyük finans kurumlarının stablecoin ihraç etmesi ve Amazon gibi perakende devlerinin bu ödeme yöntemini teşvik etmesi mümkün olacak.

Bitwise CIO'su: Stablecoin Yasası Bitcoin ETF Onayından Daha Önemli

Pazartesi günü gerçekleşen oylamada sağlanmasa da Senato oy çokluğuyla GENIUS Yasasının ilerlemesine onay verdi. Oylama sonucunda 16 Demokrat senatörün geçen haftaki muhalefetlerinden vazgeçerek tasarıyı desteklemesi destekle oylamanın 66-32 olarak sonuçlanmasını sağladı.

Bitwise CIO'su Matt Hougan, müşterilerine gönderdiği bir notta yasa tasarısını "Wall Street ve kripto dünyasının evlenmesine" benzetirken, "Washington'daki politikacılar sonunda doğru şeyi yaptı. Yumurtadan çıkmadan civcivlerimi saymak istemiyorum ancak görünüşe göre yaz ayına kadar ABD'de ilk tam teşekküllü kripto mevzuatımız geçecek." ifadelerini kullandı.

Hougan, spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasından sonra bu gelişmenin kriptonun tarihindeki en önemli düzenleyici dönüm noktası olduğunu savundu. "İnanıyorum ki bu, Bitcoin ötesinde kripto varlıklarda uzun vadeli, sürdürülebilir bir rallinin sahnesini hazırlıyor. En büyük kazançlı çıkacaklar Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve Uniswap (UNI) ve Aave (AAVE) gibi çeşitli merkeziyetsiz finans (DeFi) varlıklarıdır." dedi.

GENIUS Yasası düzenlemesi, stablecoinlerin ABD Hazine Bonoları ve dolar eşdeğerleriyle tam olarak desteklenmesini zorunlu kılacak ve yabancı ihraççılara ilişkin hükümler getirecek. Yasa tasarısı ayrıca, piyasa değeri 50 milyar doları aşan ihraççılar için federal banka düzenleyici kaydını ve yıllık denetimleri gerektiriyor.

Oylama öncesi, kripto savunucuları, senatörlere yasa tasarısını desteklemeleri için 60.000'den fazla e-posta gönderdiler. Mevzuata öncülük eden Cumhuriyetçi Senatör Bill Hagerty, "Bu çığır açan, iki partili mevzuat, Amerika'nın ödeme sistemini 21. yüzyıla taşıyacak." dedi.

Ancak herkes stablecoin tasarısından memnun değil ve bazı kişiler bunun merkez bankası dijital para birimine giden bir arka kapı oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Demokrat Senatör Elizabeth Warren da yasa tasarısını, Başkan Trump'ın kripto bağlantılarını ve World Liberty Financial'ın USD1 stablecoinine olan aile bağlarını göz ardı ettiği için eleştirdi.

Hougan'ın görüşüne göre, stablecoinler sadece başlangıç. Blockchain ağları üzerinden dolar taşımak standart hale geldiğinde, dünyadaki en büyük finansal kurumlardan bazılarının katılımıyla, hisse senetlerini, tahvilleri ve diğer finansal varlıkları aynı raylar üzerinde taşımak küçük bir adım olacak.

Hougan, "Bu, Ethereum, Solana ve benzeri Bitcoin olmayan kripto varlıklara yatırım yapmanın temel tezi: 100+ trilyon dolarlık finansal varlık sonunda Blockchain ağları üzerinden taşınacak. Bu yasa tasarısının geçmesi, o topun yokuş aşağı yuvarlanmasını başlatıyor. Gerçekten dâhiyane bir hareket." dedi.