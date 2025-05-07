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ABD Senatosu stablecoin yasası için kritik oylamaya hazırlanıyor

ABD Senatosu stablecoin yasası için kritik oylamaya hazırlanıyor
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ABD Senatosu, perşembe günü kripto para piyasasını derinden etkileyecek GENIUS Yasası'nı oylamaya hazırlanıyor. Stablecoinlerin ABD doları ve kısa vadeli Hazine bonoları ile tam desteklenmesini zorunlu kılan tasarı, 60 oy çoğunluğuna ihtiyaç duyuyor. Cumhuriyetçi destekçiler hem kendi parti içindeki direnci aşmaya hem de Demokratlardan yeterli destek toplamaya çalışıyor.

Kripto para dünyasının düzenlenmesi konusundaki en kritik aşamalarından biri olan stablecoin tasarısı, ABD'deki siyasi gerilimi belirgin şekilde ortaya koyuyor. Senato çoğunluk lideri John Thune'un salı akşamı başlattığı kapatma prosedürü, tasarının partiler arası destek olmadan ilerleyemeyeceğini ortaya koyuyor.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler Arasında Stablecoin Gerilimi Tırmanıyor

Senatör Bill Hagerty öncülüğündeki GENIUS Yasası, stablecoin katı finansal zorunluluklar getirmeyi hedefliyor. Tasarının kilit noktası, stablecoinlerin tam olarak ABD doları ve kısa vadeli Hazine bonoları gibi likit varlıklarla desteklenmesi gerekliliği.

Cumartesi günü, aralarında Ruben Gallego ve Mark Warner'ın da bulunduğu dokuz Demokrat senatör, tasarının son versiyonuna itiraz etti. Senatörler, yabancı stablecoin ihraççılarına yönelik daha güçlü güvenlik tedbirleri ve daha kapsamlı kara para aklama karşıtı hükümler talep ediyor.

Öte yandan Cumhuriyetçi politikacılar kendi parti içlerinden de direnişle mücadele ediyor. Senatör Rand Paul salı günü önerilen düzenlemelerin gereksiz olduğunu savunarak muhtemel muhalefetini işaret etti.

Senatör Josh Hawley de tasarının büyük teknoloji şirketlerinin stablecoin ihraç etmesine zemin hazırlayabileceği konusunda uyarıda bulunarak çekincelerini dile getirdi. Daha önce komitede tasarıyı destekleyen Senatör John Kennedy de şimdilik desteğini geri çekti.

Demokratlar ayrıca Başkan Donald Trump'ın kripto para sektörüyle artan temasları konusunda endişe duyuyor. Senato soruşturma alt komitesinin kıdemli üyesi Senatör Richard Blumenthal, salı günü World Liberty Financial ve Fight Fight Fight LLC'ye soruşturma yazıları göndererek, Trump'ın kripto ile ilgili girişimlerinden kaynaklanabilecek potansiyel çıkar çatışmaları hakkında bilgi talep etti.

Bu gelişmeler, ABD'nin kripto para sektörünü düzenleme sürecinde kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor. Perşembe günü gerçekleşecek oylama, yalnızca stablecoinlerin geleceğini değil, genel olarak kripto para varlıklarının ABD'deki yasal statüsünü de şekillendirebilecek nitelikte görülüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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