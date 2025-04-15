ABD hazinesinden Bitcoin rezervi için altın formülü

ABD, Donald Trump yönetiminin Mart ayında yayınladığı yürütme emriyle kurulan Stratejik Bitcoin Rezervini finanse etmek için yaratıcı çözümler geliştiriyor. Dijital Varlıklar için Başkanlık Danışmanlar Konseyi'nin icra direktörü Bo Hines, Professional Capital Management CEO'su Anthony Pompliano ile 14 Nisan'da gerçekleştirdiği röportajda, hükümetin Bitcoin rezervini artırmak için "hiçbir taşın altını bırakmayacağını" vurguladı. Rezervin öncelikle ceza davalarındaki el konulan varlıklardan oluşacağı ve zamanla genişletileceği ifade edildi. Hines, Amerika'yı "dünyanın kripto başkenti" yapma hedefine yönelik çalışmaların hızla ilerlediğini sözlerine ekledi.

Stratejik Rezerv İlk Aşamada El Konulan Varlıklardan Oluşacak

Hazine Bakanlığı'nın altın sertifikalarını yeniden değerlendirme stratejisi Bitcoin rezervini güçlendirmek için yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bo Hines, mevcut durumda ons başına 43 dolar değerindeki bu sertifikaların güncel piyasa fiyatı olan 3.200 dolara güncellenmesi durumunda, altını satmadan Bitcoin alımları için kağıt üzerinde bir fazlalık yaratılabileceğini açıkladı.

Stratejik Bitcoin Rezervi, başlangıç aşamasında hükümet ceza davalarında el konulan varlıklardan oluşacak. Bu yaklaşım, rezervi oluştururken bütçeye ek yük getirmeyecek. Aynı zamanda hükümet, rezervi genişletmek için bütçe-nötr stratejiler geliştirecek.

Hines röportajda, Beyaz Saray'ın kapsamlı bir dijital varlık çerçevesi üzerinde çalıştığını da duyurdu. Bu çerçeve, ABD'nin kripto inovasyonunu nasıl destekleyeceğini ve dünya çapında ABD doları stablecoinlerini nasıl teşvik edeceğini belirleyecek. Raporun tokenizasyon ve staking gibi konularda da netlik sağlaması ve Temmuz sonu veya Ağustos ayında yayınlanması bekleniyor.

Trump yönetiminin kripto alanındaki girişimleri hızlı bir şekilde ilerliyor. Hines, bu konudaki çalışmaların "teknoloji hızında" ve "startup gibi" yürütüldüğünü ifade etti. Yönetimin hedefi, Amerika'yı kripto dünyasının merkezi haline getirmek.

Röportajda Donald Trump'ın kripto alanındaki potansiyel çıkar çatışmaları konusuna değinilmedi. Temsilciler Meclisi üyeleri Gerald E. Connolly ve Maxine Waters'ın TRUMP tokenı hakkındaki eleştirileri ve Trump ailesinin World Liberty Financial ile iş birliği hakkındaki endişeleri gündeme getirilmedi. Ayrıca, ABD'nin 30 gün içinde tamamlaması gereken Bitcoin varlıklarının dahili denetimi konusu da sorgulanmadı.