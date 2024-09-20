16 milyon dolarlık uyuyan Bitcoin balinaları uyandı

Blockchain teknolojisi üzerinde büyük yankı uyandıran bir gelişme meydana geldi. Bitcoin (BTC) ağının ilk yıllarından kalma, 'Satoshi dönemi' olarak adlandırılan bir dönemde oluşturulmuş cüzdanlardan beklenmedik bir hareket geldi. 15 yıldır dokunulmamış 250 BTC, beş ayrı işlemle yeni adreslere aktarıldı. Bu durum, kripto para dünyasında geniş çaplı tartışmalara ve spekülasyonlara yol açtı.

Kripto Tarihinin En Gizemli Transferi Gerçekleşti

Bitcoin dünyasında nadir görülen bir olay gün içinde gerçekleşti. Ağın kuruluşundan hemen sonraki dönemde oluşturulan ve o zamandan beri hiç hareket etmemiş cüzdanlardan, toplam 250 BTC'lik bir transfer gerçekleştirildi. 'Satoshi dönemi' olarak bilinen bu erken dönem Bitcoin'lerinin 15 yıl sonra hareket etmesi, piyasada ve kripto topluluğunda geniş yankı uyandırdı.

Blockchain veri analiz platformu Whale Alerts'in X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı bilgilere göre söz konusu transferler beş ayrı işlemle gerçekleşti. Her bir işlem 50 BTC içeriyordu ve transferler Türkiye saatiyle sabah saatlerinde yapıldı. Bu Bitcoin'ler, ağın başlangıcından sadece aylar sonra, 2009 yılında blok ödülü olarak elde edilmişti.

Kripto para araştırmacıları, bu hareketlerin aynı kişi veya kuruluşa ait olup olmadığı konusunda net bir bilgiye ulaşamadı. Ayrıca haberin yazıldığı saat itibariyle yeni cüzdanlardan kripto para borsalarına herhangi bir transfer gerçekleşmedi. Bu durum, transferlerin arkasındaki motivasyonu daha da gizemli hale getiriyor.

Bu son hareket, geçtiğimiz yıl içinde görülen benzer "Satoshi dönemi" Bitcoin hareketlerini hatırlatıyor. Temmuz 2023'te 11 yıl boyunca hareketsiz kalan bir cüzdandan 30 milyon dolar değerinde Bitcoin transferi yapılmış, Ağustos ayında ise başka bir cüzdan 1.005 BTC'yi yeni bir adrese göndermişti.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında yaşanan ve Satoshi dönemine ait en büyük hareketlerden biri olarak kaydedilen olayda ise 1.000'den fazla BTC kripto para borsalarına transfer edilmiş ve muhtemelen nakde çevrilmişti.

Bu tür hareketler, Bitcoin topluluğunda her zaman büyük ilgi yaratıyor. Bu transferler, Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliği ve erken dönem Bitcoin yatırımcıları hakkındaki spekülasyonları yeniden alevlendiriyor.

Uzmanlar, bu transferlerin piyasa üzerindeki olası etkilerini yakından takip ediyor. Büyük miktarda Bitcoin'in hareketi, potansiyel olarak piyasa volatilitesini artırabilir. Ancak şu ana kadar, bu transferlerin doğrudan bir piyasa etkisi gözlemlenmedi.