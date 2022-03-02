Kremlin'den yaptırımlarla ilgili bomba itiraf: Ekonomimiz ciddi bir darbe aldı ama ayaklarımızın üzerinde duracağız

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının Rus ekonomisine ciddi bir darbe olduğunu ancak Rusya'nın kendi ayakları üzerinde duracağını söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yaptırımlar, ekonomi ve Kuzey Akım 2 projesine ilişkin açıklama yaptı.

"GÜVENLİK MARJIMIZ VAR, AYAKLARIMIZIN ÜZERİNDE DURACAĞIZ"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği Başkanı ile görüşeceğini açıklayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Rus ekonomisi şu anda ciddi bir darbe alıyor, ancak güvenlik marjı var, ayaklarımızın üzerinde duracağız." dedi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov.

"BİZE BİR ŞEY OLMAZ" DEMİŞLERDİ AMA...

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'ya yönelik Batı yaptırımlarının Rus ekonomisine ciddi bir darbe olduğunu ancak Rusya'nın kendi ayakları üzerinde duracağını söyledi. Rusya, yaptırımların başladığı ilk günlerde süreçten etkilenmeyecekleri iddiasında bulunmuştu.