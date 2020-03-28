Kredi kartlarında azami faiz yüzde 1.25'e düşürüldü Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranları 1. Nisan'dan geçerli olmak üzere düşürüldü.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranları 1. Nisan'dan geçerli olmak üzere düşürüldü.

Merkez Bankası'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, yüzde 1.40'tan yüzde 1.25'e düşürüldü.

Aynı tebliğ ile yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı da yüzde 1.12'den, yüzde 1.0 düzeyine indirildi.Tebliğ ile Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.70'ten yüzde 1.55'e, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 1.42'den, yüzde 1.30 düzeyine düşürüldü.

Kaynak: DHA