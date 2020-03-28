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Ekonomi

Kredi kartı faiz oranları düşürüldü

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü.

28.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:16
Kredi kartı faiz oranları düşürüldü

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, hükümlerini Merkez Bankası Başkanı yürüttüğü ve 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,40'tan yüzde 1,25'e düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,12'den yüzde 1'e indirildi.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,70'ten yüzde 1,55'e düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 1,42'den yüzde 1,30'a indirildi. Aynı tebliğin, 7'nci maddesi ise "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları değişiklik yapılması halinde açıklanır." şeklinde değiştirildi

Merkez Bankasından yapılan açıklamada; kredi kartı azami faiz oranları, bundan böyle, üçer aylık dönemler için ilan edilmeyeceği ilan edilen oranlar değişiklik yapılana kadar geçerli olacağı bildirildi. Kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini fiyatlama ve vade gibi unsurları dikkate alarak kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacağı da açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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